عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تشكيل اللجنة العليا لشئون جائزة المبدع الصغير .. تعرف عليه

صدى البلد

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

وحددت المادة 3 من مشروع القانون وفقا لما انتهى إليه المجلس تشكيل اللجنة العليا لشئون جائزة المبدع الصغير.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تتضمن تشكيل لجنة عليا لشئون الجائزة المبدع الصغير، على:تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة ، يشار إليها في هذا القانون باللجنة العليا، برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من:

-الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو من يمثله.

- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

-رئيس دار الأوبرا المصرية.

-رئيس المركز القومى لثقافة الطفل.

-المستشار القانوني لوزير الثقافة.

- ثلاثة من الشخصيات البارزة في مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل في شتى المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد.

ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة ، بقرار  يصدر من رئيس مجلس الوزراء،بناء على اقتراح وزير الثقافة، يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.

مجلس النواب النواب الحكومة مشروع قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير جائزة المبدع الصغير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

خريطة سقوط الأمطار .. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

مفاجأة.. النيابة العامة تكشف شهادات مروجي الأكاذيب عن حفلة المنصورية

7 كلمات بين السجدتين.. رددها يفتحها الله عليك فتحا يتعجب منه أهل السموات والأرض

ترشيحاتنا

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

مفاجأة.. النيابة العامة تكشف شهادات مروجي الأكاذيب عن حفلة المنصورية

بالرغم من الضربات الأمريكية.. هجوم صاروخي على قاعدة حقل العمر الأمريكية بسوريا

حسن مصطفى: موديست لا يصلح للأهلـي .. والدبيس أفضل بديل لـ"معلول"

غضب داخل الأهلي.. خالد بيبو يظهر العين الحمراء بعد التعادل مع الجونة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف آخر تطورات حالة هانى الناظر

مذبحة القديس برايس: ضحايا مجهولون وتبريرات دائمة

وفري فلوسك.. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت

للحصول على بشرة نضرة .. تعرف على فوائد الشاي الأخضر

فيديو

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا «فيديوجراف»

فوطتين في بطن مريضة.. أصابع الاتهام تطول 3 كوادر بمركز طبي بسوهاج

مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ