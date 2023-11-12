تنويه عاجل من السفارة الفلسطينية في القاهرة لمواطنيها

وجهت السفارة الفلسطينية في القاهرة تنويها عاجلا لمواطنيها، وجاء في بيانها:" تنويه هام للمواطنين الفلسطينيين العالقين في جمهورية مصر العربية والراغبين في العودة إلى قطاع غزة".

وأضافت في البيان :"تنوه سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، إلى المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في القاهرة والمحافظات الأخرى- باستثناء العريش- والراغبين في العودة إلى قطاع غزة، بضرورة تسجيل بياناتهم (صورة جواز السفر، ختم الدخول إلى جمهورية مصر العربية)، وذلك عبر تطبيق واتساب على الرقم : 01021948808



وقال السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، اليوم الأحد، إنه لا يوجد تقدم في مسألة إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وحسب وكالة “تاس” الروسية للأنباء، قال نوفل: “العديد من الدول تتحدث عن الرهائن.. حتى الآن، هذه مجرد محادثات. لكن لا شيء في الواقع”.

وأضاف: “أولا، من الضروري وقف الحرب.. ويجب تزويد القطاع بالغذاء والدواء.. وبعد ذلك، يمكن إثارة مسألة تبادل الرهائن”.

ومنذ قليل، قال نوفل، إن قادة فلسطين لا يخططون لمغادرة أراضيهم، كما أن المدنيين ليسوا مستعدين للفرار أيضًا.