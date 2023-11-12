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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير الاحتلال لدى أمريكا يكشف عن خطة إسرائيل طويلة الأمد في غزة

خطة إسرائيل طويلة
خطة إسرائيل طويلة الأمد في غزة

قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، مايكل هرتسوج، اليوم الأحد، إن إسرائيل إلى خطة طويلة الأجل بشأن قطاع غزة وتناقش القضية مع أمريكا.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال هرتسوج: “موقفنا هو أنه سيتعين على الفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم.. يبقى أن نرى ما هو الدور الدقيق للسلطة الفلسطينية، لأن الجميع يفهمون أن السلطة الفلسطينية، في تكوينها الحالي، بالكاد تستطيع أن تحكم رام الله. لذلك بالتأكيد لن تستطيع حكم غزة”.

وأوضح هرتسوج، أن “إسرائيل ليست معنية باحتلال غزة أو حكمها”، مضيفا أن “الأمن هو الأولوية الرئيسية”.

وقال السفير الإسرائيلي لدى أمريكا: “نحن لسنا في غزة من أجل احتلال غزة أو حكم غزة. نحن هناك لضرب حماس وتدمير قدرتها على إعادة بناء قدراتها”.

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وأضاف: “أعتقد أن ما نراه اليوم مع انتقال المزيد من الناس إلى الجنوب يشير لنا إلى أن هؤلاء الناس لا يريدون أن يكونوا دروعا بشرية لحماس… نحن نفهم أنهم لا يحبوننا، لكنهم لا يحبون حماس أيضا”.

واستشهد أكثر من 10 آلاف شخص في غزة منذ أن شنت إسرائيل هجومها العسكري قبل نحو شهر، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية.

أمريكا الولايات المتحدة إسرائيل غزة

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