الصحة العالمية: لا يمكن أن يقف العالم صامتا بينما تتحول المستشفيات لمسارح للموت

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أنها تمكنت من الاتصال بالطواقم الطبية بمستشفى الشفاء في غزة، قائلة:"لا يمكن أن يقف العالم صامتا بينما تتحول المستشفيات إلى مسارح للموت والدمار".



وأضافت المنظمة العالمية:"مستشفى الشفاء في غزة لم يعد يؤدي وظيفته الطبية كمستشفي، وعدد الوفيات بين المرضى ارتفع بشكل كبير".



وعلقت الصحة العالمية: “مستشفى الشفاء في غزة خرج عن الخدمة”.



وتنضم منظمة الصحة العالمية إلى دعوات المنظمات الإنسانية الأخرى، بما في ذلك منظمة أطباء بلا حدود، لوقف الهجمات على مرافق الرعاية الصحية والوقف الفوري لإطلاق النار.