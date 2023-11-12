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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية عن مستشفى الشفاء: الوضع مأساوي ولا يوجد سوي الموت والدمار واليأس

صدى البلد

تمكنت منظمة الصحة العالمية من الاتصال بالعاملين في مجال الرعاية الصحية في مستشفى الشفاء في غزة، حيث يحتمي آلاف الفلسطينيين، بما في ذلك المصابين بجروح خطيرة، بينما يحاصر الجيش الإسرائيلي المستشفى.

 

في بيان يوم الأحد، وصف رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس الوضع بأنه خطير ومأسوي. 

 

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، لقد مرت 3 أيام بدون كهرباء وبدون ماء ومع ضعف الإنترنت الشديد مما أثر بشدة على قدرتنا على تقديم الرعاية الأساسية. وأدى إطلاق النار المستمر والتفجيرات في المنطقة إلى تفاقم الظروف الحرجة بالفعل.

 

وأضاف: من المؤسف أن عدد الوفيات بين المرضى ارتفع بشكل ملحوظ. ومن المؤسف أن المستشفى لم يعد يعمل كمستشفى بعد الآن. وشدد قائلا: "لا يمكن للعالم أن يقف صامتا بينما تتحول المستشفيات، التي ينبغي أن تكون ملاذا آمنا، إلى مشاهد الموت والدمار واليأس". 

 

تنضم منظمة الصحة العالمية إلى دعوات المنظمات الإنسانية الأخرى، بما في ذلك منظمة أطباء بلا حدود، لوقف الهجمات على مرافق الرعاية الصحية والوقف الفوري لإطلاق النار.

غزة منظمة الصحة العالمية آلاف الفلسطينيين

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