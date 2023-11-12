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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد من حماس على عرض إسرائيل بتزويد مستشفى الشفاء بالوقود

مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء

قالت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأحد، إنها ليست طرفا في إدارة مستشفى الشفاء في قطاع غزة، مؤكدة أنه لا وجود لها ضمن هيكلية اتخاذ القرارات فيه.

كما نفت حماس رفض أي كميات من الوقود من إسرائيل للاستخدام الطبي في مستشفى الشفاء في غزة.

وقالت: “عرض إسرائيل تزويد مستشفى الشفاء بحوالي 300 لتر من الوقود يمثّل استخفافا بآلام وعذابات المرضى”.

بدوره، قال مدير مجمع الشفاء الطبى في غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، اليوم الأحد، أن المجمع الطبي أعرب عن استعداده لتلقي 6000 لتر وقود عبر الصليب الأحمر لإنقاذ المرضى المهددين.

وأضاف أبو سلمية، في تصريحات صحفية: “شخص إسرائيلي عرض تزويدنا بـ2000 لتر وقود فقبلنا وطلبنا تحويلها عبر الصليب الأحمر”.

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وتابع مدير مجمع الشفاء الطبى في غزة قائلا: “بعد عرض 2000 لتر وقود تراجع الطرف الإسرائيلي وقال إنه سيزودنا بـ300 لتر فقط”.

وكان مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، نفي مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي حول تقديم 300 لتر من الوقود للمشفى.

وأكد الدكتور محمد أبو سلمية، أن “خطر الموت يهدد مرضى الكلى لعدم إمكانية علاجهم”.

المقاومة الفلسطينية غزة حماس مستشفى الشفاء

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