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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من حماس بشأن صفقة إطلاق سراح الرهائن

حركة حماس
حركة حماس

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، إنه لم يتم بعد التوصل إلى صيغة نهائية إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة، مشيرا إلي أن إسرائيل تعرقل العملية.

وأضاف حمدان، في تصريحات صحفية: "لا نستطيع أن نقول إننا نقترب من التوصل إلى اتفاق أو نبتعد عنه حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. في الوقت الحالي، لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية للصفقة بشأن الرهائن... الجانب الإسرائيلي يمنع إطلاق سراحهم".

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، إن صفقة إطلاق سراح الرهائن "أصبحت ممكنة" بفضل الضغط العسكري الإسرائيلي.

بدوره، قال السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، إنه لا يوجد تقدم في مسألة إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

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وحسب وكالة “تاس” الروسية للأنباء، قال نوفل: “العديد من الدول تتحدث عن الرهائن.. حتى الآن، هذه مجرد محادثات. لكن لا شيء في الواقع”.

وأضاف: “أولا، من الضروري وقف الحرب.. ويجب تزويد القطاع بالغذاء والدواء.. وبعد ذلك، يمكن إثارة مسألة تبادل الرهائن”.

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