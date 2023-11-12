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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإتحاد الأوروبي يدعو إلي هدنة إنسانية فورية في غزة

صدى البلد

دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى هدنة إنسانية فورية و عاجلة في قطاع غزة.

و أكد بوريل في بيان رسمي علي ضرورة فتح ممرات آمنة.

وقال بوريل، في بيان رسمي: "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وينضم الاتحاد الأوروبي إلى الدعوات إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية وإنشاء ممرات إنسانية حتى تتمكن المساعدات الإنسانية من الوصول بأمان إلى سكان غزة".


وأضاف البيان: "يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استمرار وصول المساعدات الإنسانية من خلال جميع التدابير اللازمة بما في ذلك الممرات الإنسانية والتوقف مؤقتًا لتلبية الاحتياجات الإنسانية".

وتابع البيان: "يجب السماح للمدنيين بمغادرة منطقة القتال، ونحث إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لضمان حماية المدنيين".

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