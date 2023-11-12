الجيش الإسرائيلي: نهاجم غزة برا وبحرا وجوا ونبحث عن قادة حماس

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد،: "نهاجم غزة برا وبحرا وجوا ونبحث عن قادة حماس".

وتمكنت منظمة الصحة العالمية من الاتصال بالعاملين في مجال الرعاية الصحية في مستشفى الشفاء في غزة، حيث يحتمي آلاف الفلسطينيين، بما في ذلك المصابين بجروح خطيرة، بينما يحاصر الجيش الإسرائيلي المستشفى.

,في بيان يوم الأحد، وصف رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس الوضع بأنه خطير ومأسوي.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس، لقد مرت 3 أيام بدون كهرباء وبدون ماء مع ضعف الإنترنت الشديد مما أثر بشدة على قدرتنا على تقديم الرعاية الأساسية..

وأدى إطلاق النار المستمر والتفجيرات في المنطقة إلى تفاقم الظروف الحرجة بالفعل.