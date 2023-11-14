جامعة حلوان تبدأ برانامجا تدريبيا للغة الإنجليزية لتأهيل الطلاب

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان عن بدء دورة اللغة الانجليزية التأهيلية Orientation لاختبار اللغة الإنجليزية الأكاديمي".

وتقام فعاليات الدورة التدريبية التي تستمر لمدة 4 أيام بواقع 24 ساعة تدريبية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتورة أماني السيد وكيل كلية الآداب، والدكتور شادي الكردي مدير المركز.

وقد شارك مجموعة من الطلاب الوافدين بجامعة حلوان في الزيارة العلمية التي نظمتها إدارة الوافدين بالجامعة إلى شركة حلوان للأسمدة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد الغني مدير إدارة الوافدين بالجامعة، والدكتور محي سامي الشباسي نائب مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

وخلال الزيارة تعرف الطلاب على طبيعة نشاط المصنع وطرق التصنيع ومراحل التشغيل والنظام الإلكتروني وقواعد الأمن الصناعي والسلامة المهنية، بالإضافة إلى الدورة المستندية والمالية بالمصنع.

وتعد شركة حلوان للأسمدة من أكبر الشركات العاملة في قطاع الأسمدة بمصر، ومن مجالات إنتاجها الرئيسية سماد اليوريا المحببة 46.5% والنيتروجين وإنتاج الأمونيا كمنتج وسيط.

وفي نهاية الزيارة، أعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه الفرصة ومشاركتهم فى هذه الزيارة العلمية، مشيدين بجهود إدارة الوافدين بالجامعة في تنظيم مثل هذه الزيارات.

وهذا يؤكد على حرص الجامعة على استقطاب الطلاب الوافدين وتوفير كافة سبل الراحة والدعم لهم، ليكون الطالب خير سفير لجامعة حلوان في بلده.

كما عقدت كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان لقاءً تعريفيًا لطلابها بالتعاون مع إدارة فنادق اكور “فندق فيرمونت نايل سيتى" وذلك ضمن استراتيجية الجامعة لرفع مهارات الطلاب وزيادة معارفهم لتأهيلهم لسوق العمل.

حضر اللقاء ما يقرب من 50 طالبًا وطالبة، وتناول كيفية اجتياز المقابلة الشخصية وأهم الأسئلة التي يتم طرحها خلالها وكيفية الإجابة عليها بشكل احترافي.

وقد أقيم اللقاء تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة سهى عبد الوهاب عميدة الكلية، وتنظيم الدكتور سامح جمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك في اللقاء كل من: الأستاذة أية بدير مسئولة إدارة التدريب بالفندق وفنادق أكور مصر، وسارة نشأتي مسئولة إدارة الاستقطاب والتوظيف بالفندق، والدكتور حسن الياس مدير إدارة المبيعات والتسويق بالفندق.

وهذا يؤكد حرص الجامعة على رفع كفاءة طلابها من خلال إقامة مثل هذه اللقاءات التعريفية بالتعاون مع سوق العمل، بهدف تأهيلهم تأهيلاً عالياً يواكب متطلبات سوق العمل.

وقد نظمت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مهرجانًا رياضيًا ترويجيًا لطلاب ذوي الهمم، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وتضمن اليوم الترويجي العديد من الأنشطة منها تنس الطاولة، السلم والثعبان إصابة الهدف، مصارعة الذراعين، الدراجات، شد الحبل.



ويأتي ذلك في إطار رعاية الجامعة لأبنائها ذوي الهمم ودعم الأنشطة الطلابية لما لها من دور في بناء الشخصية، وحرص الجامعة على دمج ذوي الهمم من طلابها في مختلف الأنشطة، تعزيزاً لثقتهم بأنفسهم وقدراتهم.



وشهد المهرجان مشاركة واسعة من طلاب الجامعة ذوي الهمم، الذين أبدوا حماساً كبيراً في المنافسات الرياضية المختلفة.

أقيمت الفعالية تحت إشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد، و محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أيمن عبد العزيز مدير الإدارة، و محمد الطناحي رئيس القسم، و أحمد إبراهيم مسئول النشاط.

كما قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بإجراء جولة تفقدية لكلية الخدمة الاجتماعية وكان في استقباله الدكتور زغلول حسانين عميد الكلية، وتفقد خلال الجولة منشآت الكلية للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وحث على ضرورة تعليم اللغات لطلاب الكلية ليكون خريجي كلية الخدمة مواكبا لسوق العمل.

كما أجرى رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية لكلية الآداب وكان في استقباله الدكتورة مها حسني عميد الكلية ووكلاء الكلية، وحث على زيادة أقسام اللغات بالكلية لمواكبة سوق العمل.



وخلال زيارته لكلية الآداب، حث الدكتور قنديل على ضرورة تصميم خطة متكاملة لتسويق الجامعة بهدف زيادة عدد الوافدين، وعمل مادة تعريفية عن الجامعة يشرف عليها الكلية، مؤكدًا على أهمية دور الكلية في إعداد الكوادر المؤهلة في مجالات الآداب والعلوم الإنسانية.



كما شدد على أهمية اتقان الطالب اللغة لكى يستطيع ايجاد فرص مناسبة في سوق العمل.

كما قام الدكتور السيد قنديل بجولة أيضاً إلى كلية الحقوق، وكان في استقباله الدكتورة أمل لطفي. وحث على عمل برامج باللغات في التخصصات الدقيقة في الحقوق، وضرورة نقل ملف أملاك الجامعة ويكون الإشراف المباشر لكلية الحقوق.



وأكد رئيس الجامعة على إننا نتطلع دوماً إلى الريادة والتميز، ونسعى جاهدين لتوفير بيئة تعليمية حديثة ومحفزة للإبداع، من خلال تطوير البرامج الأكاديمية، والارتقاء بمرافق الجامعة وتجهيزاتها.

كما تفقد الدكتور قنديل، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكان في استقباله الدكتور أسامة أمام عميد الكلية، للتعرف على آخر ما توصلت إليه الجامعة في مجال التحول الرقمي.

رافق رئيس جامعة حلوان فى الجولة محمد ناصر أمين عام الجامعة، هشام رفعت، الدكتورة مها عبد الرحيم، فريدة محمد أمناء الجامعة المساعدين طارق على مدير عام مكتب رئيس الجامعة.