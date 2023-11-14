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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بندقية وخناجر وسيوف.. السجن 6 سنوات لمتهم بمحاولة إنهاء حياة أمين شرطة

المستشار مدبولي كساب
المستشار مدبولي كساب

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، بالشروع في قتل أمين شرطة بالمرور بالسجن المشدد 5 سنوات عن تهمة الشروع في القتل والسلاح الأبيض المستخدم بها، وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه عن تعاطي جوهر مخدر وألزمته المصاريف الجنائية بعد براءته من مقاومة السلطات ومصادرة الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر والمواد المخدرة المضبوطة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور محمد مختار أحمد وكيل النيابة وأمانة سر محمد جبر وإسلام عاشور.

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تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم سيف الدين إبراهيم بدائرة قسم أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة بالشروع في قتل المجني عليه أشرف مصطفى، أمين شرطة بالإدارة العامة لمرور القاهرة عمدًا بأن توجه صوبه حال مباشرته عمله بمأمنه ممسكًا بيده سلاح أبيض "نجمة حديدية" وما أن ظفر به حتى سدد له عدة طعنات استقرت بأماكن متفرقة من جسده محدثًا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وكانت بأماكن قاتلة بطبيعتها قاصدًا من ذلك إزهاق روحه إلا أنه خاب أثر جريمته بسبب لا دخل لإرادته فيع ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.

مقاومة السلطات

وأضافت التحقيقات استعمال المتهم القوة والعنف مع المقدم إسلام مقبل والقوة المرافقة له كلا من العقيد سمير مجدي والرائد أحمد الوكيل ومجموعة من أفراد الشرطة السريين وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم والحيلولة دون ضبطه لارتكابه الفعل المؤثم محل الاتهام السابق حال حمله سلاحًا ناريًا بندقية خرطوش وسلاحين أبيضين خنجر وبلطة وقام باستخدامهم قبل القوة واشهارهم في وجههم والتعدي عليهم مما نتج عنه إصابة العقيد سمير مجدي ولم يبلغ بذلم مقصده لتمكنهم من السيطرة عليه وضبطه.

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خناجر وسيوف ومخدرات

وأكدت التحقيقات إحراز المتهم سلاح ناري غير مششخن بندقية خرطوش بدون ترخيص بحيازتها أو إحرازها وأحرز ذخائر عدد 18 طلقة خرطوش و43 طلقة أخرى بدون ترخيص  وأحرز بقصد التعاطي مخدر كيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونا و3 مطاوى و3 خناجر و2 نجمة حديدية و2 سيف وبلطة بدون ترخيص.  

قتل شروع في قتل أمين شرطة محكمة جنايات القاهرة مخدرات اسلحة نارية

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