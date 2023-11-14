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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة 4 عاطلين بإنهاء حياة ربة منزل حرقا بالمولوتوف للمرافعة غدا

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 4 عاطلين بالتسبب فى قتل ربة منزل حرقا فى دار السلام، لجلسة الغد الأربعاء، للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

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تحقيقات النيابة العامة 

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «محمد .س»، 45 سنة، «مصطفى .س»، 21 سنة، «أحمد .ح»، 20 سنة، «حسين .س»، 19 سنة وجميعهم عاطلين بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامها ضد المجنى عليهما بثينة أحمد وأحمد محمود والمواطنين المتواجدين بمحل الواقعة بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخصين حاملين زجاجات محملة بالنزين مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

إشعال النار في سيدة

وأضافت التحقيقات أنه وقعت بناءًا على ارتكاب هذه الجريمة جناية أخرى بأنهم فى ذات الزمان والمكان ضربوا المجنى عليهما سالفى الذكر عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن أعدوا فى سبيل ذلك زجاجات مولوتوف واتجهوا صوب تواجدهما قاصدين إرهابهما حال تواجد المجنى عليها بثينة أحمد بمحل الواقعة أصاب رميهم المسموم جسدها فامتدت النيران إليها وفيها فأحدثوا بها الإصابات التى أودت بحياتها.

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نهاية الشجار 

وأكدت شهادة المجنى عليه أحمد محمود،أنه حال عودته من أداء صلاة العشاء فوجىء بالمتهمين الأول والثانى يتعدوا عليه بالضرب بسلاح أبيض فتجمع المارة لفض الشجار فيما بينهم حتى انفض وعقب مرور برهة من الوقت عاد المتهمان ومعهما المتهمين الثالث والرابع يحملون زجاجات مولوتوف وتناوبو القائها حتى أصابت أحدها الأرض فامتدت النيران إلى والدته وأحرقتها فاصطحبها إلى المستشفى وظلت بها حتى فارقت الحياة متأثرة بإصابتها واتهم المتهمين بإحداث إصابة والدته والتى أودت بحياتها. 

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