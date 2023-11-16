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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف يؤثر التصعيد في غزة على أسعار النفط؟.. خبير اقتصادي يجيب

صدى البلد

علق مدحت نافع الخبير الاقتصادي، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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 وقال مدحت نافع في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد" المذاع على قناة " تن "، :"    صندوق النقد الدولي لديه دراسة تشير إلى أن أي زيادة 10 % في أسعار النفط تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي العالمي ".

 وأضاف :" التصعيد في غزة يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ".

 وتابع الخبير الاقتصادي :"  مع بداية التصعيد في غزة زادت أسعار النفط في العالم بنسبة 4 % ثم ارتفعت نسبة الزيادة لـ 9 % وأعلى مستوى وصل له خام برنت 92 دولار ".

 

 واكمل  نافع :"  أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بشكل كبير خاصة مع زيادة التصعيد في غزة وبداية دخول فصل الشتاء ".

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