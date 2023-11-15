أرقام مفزعة.. 11500 شهيد نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلن المكتب الحكومي الإعلام في غزة ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي علي غزة الي 11500 شهيد و29800 جريح و1500000 نازح.

كما ذكر المكتب، في بيان له، أنه تلقى 3640 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض.

وأشار إلي تضرر 255 مدرسة وتضرر 95 مقرا حكوميا، إضافة إلي هدم 74 مسجدا كليا بالإضافة إلي تضرر 3 كنائس أضرارا كبيرة.

وكان مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد ابوسليمة قد أكد في وقت سابق أن قوات الاحتلال خرجت حالياً من داخل المجمع ولكن الدبابات والقوات تتمركز في محيطه بصورة كاملة.

وأضاف مدير مجمع الشفاء الطبي بحسب قناة الميادين، أن قوات الاحتلال استجوبت عدداً من أفراد الطواقم الطبية في المجمع واعتقلت مهندسين اثنين من العاملين

وتابع مدير مجمع الشفاء الطبي: نحن على تواصل دائم مع المنظمات الدولية لكن من دون فائدة

فيما شنت قوات الاحتلال قصف مدفعي عنيف علي محيط المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع

كما قصفت مسجد الصبرة قرب حارة دغمش ومنزل ملاصق لمسجد الشافعي بحي الزيتون وانهيار جزء من جدران المسجد ووجود شهداء وإصابات