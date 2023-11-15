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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إبراهيم عيسى: حكومة نتنياهو بها وزراء إرهابيون بحكم محاكم وقانون إسرائيل

نتنياهو
نتنياهو

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرهابية توصيفا وليس مبالغة، موضحا أن الحكومة الاسرائيلية فيها وزراء تم محاكمتهم من محاكم اسرائيلية وقوانين اسرائيلية وثبت تهم عليهم أنهم إرهابين وبالتالي هي حكومة مجرمة حرب.

وأشار إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أن حركة حماس لا تدافع عن الشعب الفلسطيني ولا غزة ولا الحق الفلسطيني ولكن لها مشروعها كونها فصيل اسلامي وهي اخوانية، مؤكدا أن حماس لديهم مشروع اخواني حتى النخاع وهم أكبر خصم للشعب الفلسطيني.

وتابع إبراهيم عيسى : الناس منتظره من المقاومة حماس أي نجاح غير احياء القضية الفلسطينية وإحياء القضية الفلسطينية من خلال قتل المواطنين، مؤكدا أن هذا جنون وعبث وأصحاب هذا الفكر يحتاجون عنبر في مستشفى المجانين، وأي تحليل سياسي يتحدث عن احياء القضية الفلسطينية مقابل قتل كل هؤلاء الفلسطينيين مجرد عبث.

إبراهيم عيسى نتنياهو حكومة إسرائيل إرهابيين القضية الفلسطينية

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