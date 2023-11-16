مليون و300 ألف دولار.. محمد حمدي يرفض التجديد لبيراميدز

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تفاصيل تجديد اللاعب محمد حمدي لبيراميدز، عبر فيسبوك.

وكتب: "عرض بيراميدز لمليون و٣٠٠ الف دولار سنويا علي اللاعب الدولي محمد حمدي الجناح الأيسر لم يكن كافيا لتجديد عقدة مع بيراميدز ، محمد حمدي نفي تجديد عقدة مع بيراميدز ، وطالب بغلق هذا الموضوع ونفي نفيا قاطعا توقيعه علي أي عقد جديد لبيراميدز ، وأكد أنه لن يتنازل عن حلمه بالعودة للعب للاهلي مجددا ، وكل ما يعلنه بيراميدز حول هذا الموضوع لم يحدث حتي الآن".

وكان قد عقد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، جلسات خاصة مع لاعبى الفريق، لاستعادة معنوياتهم استعدادًا لمواجهة مازيمبى الكونغولي بالجولة الأولى في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها الجمعة 24 نوفمبر، الساعة 6 مساءً باستاد الدفاع الجوي.

ويعمل الجهاز الفنى لبيراميدز على رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين بعد الخسارة من الزمالك فى نصف نهائى كأس مصر بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح، خاصة وإن الفريق كان يأمل فى الوصل للنهائى من أجل تحقيق أول بطولة فى تاريخه.