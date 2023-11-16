الفراعنة الأقوى.. تاريخ مواجهات مصر وجيبوتي قبل مباراة تصفيات المونديال

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تاريخ مواجهات منتخبي مصر وجيبوتي، عبر فيسبوك.

وكان عدد اللقاءات التي جمعتهما مبارتين، فاز منتخب مصر فيهما، وعدد الأهداف ٨.

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها السادسة مساء اليوم، الخميس، في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

شارك في المران الختامي 25 لاعبا وهم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي ومحمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وحسين الشحات.

حضر المران اللواء حلمي مشهور، عضو اتحاد الكرة، وحازم إمام، عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، والدكتورة دينا الرفاعي، عضو المجلس.