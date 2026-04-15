أخبار أسوان: إقبال لزوار الحديقة النباتية بعيد شم النسيم.. ومُتابعة لمحطات الوقود.. واستعداد لموسم حصاد القمح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها :

في أسوان .. 1320 زائرا مصريا وسائحا أجنبيا لحديقة النباتات خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم

شهدت الحديقة النباتية بأسوان اقبال من الزائرين خلال احتفالات شم النسيم والذين وصل عددهم إلى 1320 زائر مصرى وسائح أجنبى.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة النباتية بأسوان بأن الحديقة النباتية شهدت اقبال من المواطنين والأسر لقضاء أوقات ممتعة وسط المساحات الخضراء والنباتات النادرة أثناء إحتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم.

صوامع وشون وبناكر أسوان تنهى استعداداتها لبدء موسم توريد القمح لعام 2026

تستعد الصوامع والشون والبناكر بمحافظة أسوان لإستقبال موسم توريد القمح لعام 2026 ، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المزارعين وتحقيق أعلى معدلات توريد من المحصول الإستراتيجى.





جولة مفاجئة لنائب محافظ أسوان لمتابعة انتظام صرف المواد البترولية بمحطات الوقود

فى ظل المتابعة المستمرة لحركة تداول المواد البترولية بمختلف محطات الوقود ، كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نائبه الدكتور أسامة رزق بالقيام بجولة ميدانية مفاجئة لعدد من محطات الوقود داخل المحافظة وذلك بمرافقة مدير مديرية التموين المهندس محمد أبو الحسن.



أسوان.. رقابة صارمة على محطات الوقود لضبط منظومة التعبئة ومنع تموين مركبات غير مرخصة

تواصل الأجهزة التنفيذية بأسوان حملاتها الميدانية لمتابعة إنتظام العمل وضمان الإلتزام الكامل بالضوابط المنظمة لعمليات التعبئة ، ولاسيما فى ظل توافر كميات الوقود من السولار والبنزين بشكل آمن تنفيذاً لتعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بشأن تكثيف الرقابة المشددة على محطات الوقود ، وفى إطار إحكام السيطرة على منظومة تداول المواد البترولية .



محافظة أسوان تتعاون مع الجامعة الألمانية لتنفيذ مشروع الهوية البصرية

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتوقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة برئاسة الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة لتفعيل حق استغلال حقوق الملكية الفكرية لتنفيذ مشروع الهوية البصرية للمحافظة ، وذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، الرامية إلى إبراز المقومات الحضارية والسياحية لمختلف المحافظات المصرية .



