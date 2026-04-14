قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيسوس: النصر ينافس على كل الألقاب .. ورونالدو الأكثر شغفا رغم تاريخه الكبير
أزمة وقود الطائرات تثير قلق الاتحاد الأوروبي مع استمرار الحرب على إيران
نتنياهو الفاشل.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يعلق على قرار الحكومة الإيطالية
مصرع 9 أشخاص وعشرات المصابين في انفجار كبير بمحطة كهرباء بالهند
استمرار العمليات العسكرية داخل لبنان رغم المفاوضات مع بيروت.. تفاصيل
البحرين: اعتراض وتدمير 194 صاروخا و523 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية
وزير الكهرباء: تنسيق دائم لإنجاز مشروع الضبعة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة
لعنة أبريل تطارد آرسنال مجددًا.. هل يمنح السقوط الجديد لقب الدوري الانجليزي لمانشستر سيتي؟
مقابل 60 مليون إسترليني.. ليفربول يطارد جوهرة بورنموث الفرنسية| إيه الحكاية
وزير الخارجية في اجتماع وزراء G24: النظام الاقتصادي العالمي في حاجة لإصلاحات جوهرية
وصلة غزل بين الفنان خالد الصاوي وزوجته.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار..أخبار التوك شو
مكاسب 50 مليار جنيه.. البورصة المصرية تواصل الصعود بعد شم النسيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسوان.. رقابة صارمة على محطات الوقود لضبط منظومة التعبئة ومنع تموين مركبات غير مرخصة

جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تواصل الأجهزة التنفيذية بأسوان حملاتها الميدانية لمتابعة إنتظام العمل وضمان الإلتزام الكامل بالضوابط المنظمة لعمليات التعبئة ، ولاسيما فى ظل توافر كميات الوقود من السولار والبنزين بشكل آمن تنفيذاً لتعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بشأن تكثيف الرقابة المشددة على محطات الوقود ، وفى إطار إحكام السيطرة على منظومة تداول المواد البترولية .

وشدد محافظ أسوان على استمرار الحملات بشكل منتظم للتصدى الحاسم لأى محاولات للتلاعب ، مع عدم التهاون مع أى مخالفات ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز بتنفيذ مرور ميدانى موسع على مختلف محطات الوقود بنطاق المركز، وذلك للتأكد من إنتظام توافر البنزين والسولار ، وعدم وجود أى معوقات تؤثر على تقديم الخدمة للمواطنين حيث تم منع إحدى السيارات المحملة بالبراميل من التموين بالسولار لعدم وجود ترخيص أو تصريح لها ، مع منع السيارات التى لا تحمل لوحات معدنية ، وتم منعهم من التموين ، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها ، فضلاً عن التشديد أيضاً بالتعبئة للمترددين على محطات الوقود وفقاً للسعة الفعلية لكل منها دون أى زيادات لضمان التوزيع العادل للجميع .

محطات الوقود

وقامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية برئاسة شوقى مصطفى بالمرور على عدد من محطات الوقود ، وتم التأكد من إلتزاماتها بآلية التوزيع والتعبئة للسيارات والمركبات المختلفة .

وقام رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الميدانية لمراجعة دفاتر وسجلات الوارد والمنصرف من المواد البترولية ، وتحقيق الرقابة والسيطرة المطلوبة بشأن تنفيذ تكليفات محافظ أسوان الخاصة بالسماح للمركبات والسيارات والتروسيكلات والدراجات النارية وغيرها المرخصة فقط ، مع التأكد من سريان التصاريح الخاصة بالمشروعات الجارية بمواقع العمل المختلفة ، والتفتيش الميدانى عليها لمراجعة المعدات من لوادر وسيارات ومركبات لضمان تطابق الكميات المصروفة مع الإحتياجات الفعلية.

وتم التأكد من إلتزام أصحاب المحطات بتطبيق الضوابط المنظمة لعمليات التعبئة  ، مع السماح بتعبئة الوقود للمركبات المرخصة فقط ، بما يشمل السيارات والتروسيكلات والدراجات النارية  ، ومراجعة التصاريح والتراخيص بشكل مستمر لضمان عدم وجود أى مخالفات  ، والتفتيش على سجلات الوارد والمنصرف لمطابقة الكميات وضمان الشفافية ، علاوة على التأكيد على الرقابة المستمرة أداة رئيسية لتحقيق العدالة ومنع أى ممارسات غير قانونية ، ويتحقق ذلك من تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية لضمان إستقرار الخدمات وتلبية إحتياجات المواطنين من المواد البترولية بالشكل المطلوب .

