صوامع وشون وبناكر أسوان تنهى استعداداتها لبدء موسم توريد القمح لعام 2026

تستعد الصوامع والشون والبناكر بمحافظة أسوان لإستقبال موسم توريد القمح لعام 2026 ، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المزارعين وتحقيق أعلى معدلات توريد من المحصول الإستراتيجى.

وتشهد مناطق توشكى جنوب المحافظة انطلاق باكورة حصاد القمح، حيث تعد من أبرز مناطق التوسع الزراعى الحديثة، والتى ساهمت بشكل كبير فى زيادة الرقعة الزراعية والإنتاجية.

موسم حصاد القمح

وتضم أسوان منظومة متكاملة لتخزين القمح، تشمل صومعة مطحن أسوان ، وشونة مطحن كوم أمبو ، وصوامع إدفو والمفالسة والبناكر والهناجر التى تصل طاقتها الإجمالية إلى عشرات الآلاف من الأطنان مما يتيح مرونة كبيرة فى إستيعاب الإنتاج.

وتشهد منظومة الرى تفعيل نظام الرى بالتنقيط الحديث لتحسين إنتاجية الفدان، إلى جانب جهود التوعية التى تستهدف المزارعين لإتباع أفضل الممارسات الزراعية، وهو ما يعزز من جودة المحصول ويزيد من كميات التوريد خلال موسم الحصاد.