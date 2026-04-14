في أسوان .. 1320 زائرا مصريا وسائحا أجنبيا لحديقة النباتات خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم

شهدت الحديقة النباتية بأسوان اقبال من الزائرين خلال احتفالات شم النسيم والذين وصل عددهم إلى 1320 زائر مصرى وسائح أجنبى.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة النباتية بأسوان بأن الحديقة النباتية شهدت اقبال من المواطنين والأسر لقضاء أوقات ممتعة وسط المساحات الخضراء والنباتات النادرة أثناء إحتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم.

وأوضح الدكتور عمرو محمود بأن الزائرين قاموا بإستقلال اللنشات والمراكب الشراعية للوصول إلى جزيرة النباتات فى رحلات نيلية ممتعة على صفحة نهر النيل الخالد.

وأشار عمرو محمود إلى أنه تم توفير الخدمات اللازمة للزائرين خلال شم النسيم، مع رفع درجة الاستعداد داخل الحديقة، وتكثيف أعمال النظافة والتأمين، لضمان خروج الاحتفالات بالشكل اللائق.

وتجدر الإشارة إلى أن الحديقة النباتية بأسوان تعتبر واحدة من أهم المقاصد الترفيهية والسياحية ، خاصة خلال الأعياد والمناسبات حيث يقصدها الزائرون للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والمسطحات الخضراء والأشجار النادرة والمتنوعة فى ظل موقعها المتميز لوقوعها على جزيرة وتحيط بها المياه من كافة الجوانب.