قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظة أسوان تتعاون مع الجامعة الألمانية لتنفيذ مشروع الهوية البصرية

محمد عبد الفتاح

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتوقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة برئاسة الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة لتفعيل حق استغلال حقوق الملكية الفكرية لتنفيذ مشروع الهوية البصرية للمحافظة ، وذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، الرامية إلى إبراز المقومات الحضارية والسياحية لمختلف المحافظات المصرية .

ويأتى ذلك فى خطوة إستراتيجية تعكس توجه الدولة نحو تطوير المدن السياحية وفق أحدث النظم العالمية. 

وأشار محافظ أسوان إلى أن البروتوكول يستهدف إعادة صياغة الهوية البصرية لزهرة الجنوب بصورة متكاملة تواكباً مع رؤية أسوان 2040 بما يعكس طابعها الفريد المستوحى من طبيعتها الخلابة وتاريخها العريق ، حيث سيتم تنفيذ مشروعات التطوير الحضرى وتطبيق  التصميمات الحديثة والشعار الموحد على المعالم والمقاصد السياحية ومحطة القطار وبعض المنشئات الأخرى بما يسهم فى إضفاء طابع جمالى وحضارى متناسق على المدن الرئيسية التى تتمتع بمقومات جذب سياحى .

بروتوكول تعاون 

وأوضح المحافظ بأنه يتم الإستفادة من الخبرات العلمية والتقنية المتقدمة التى تمتلكها الجامعة الألمانية بالقاهرة بإعتبارها بيت خبرة متخصص ، لتطبيق أحدث النظم التكنولوجية فى مجالات التسويق السياحى والتخطيط العمرانى بما يدعم جهود المحافظة فى جذب الإستثمارات السياحية وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمى والدولى .

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية فى مسار تطوير المحافظة ، ويعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة ، وتحويل أسوان إلى نموذج حضارى متكامل يجسد مكانتها كعاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، ويعزز من تواجدها على الخريطة السياحية العالمية .

وأشاد محافظ أسوان بالدور الرائد والمتميز الذى تقوم به الجامعة الألمانية بالقاهرة بإعتبارها إحدى الكيانات الأكاديمية المتخصصة التى تمتلك خبرات علمية وتطبيقية متقدمة فى مجالات التخطيط والتطوير العمرانى والتصميم ، وأن هذا التعاون يعكس تكاملاً حقيقياً بين المؤسسات التنفيذية والجهات العلمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لفريق العمل بالجامعة على ما يبذلونه من جهود مخلصة ورؤية مبتكرة تسهم فى إخراج مشروع الهوية البصرية لأسوان بصورة حضارية تليق بمكانة المحافظة وتاريخها العريق.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

