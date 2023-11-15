بيراميدز يقطع الطريق على الزمالك ويجدد لـ محمد حمدي

أعلن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تجديد بيراميدز للاعبه محمد حمدي، مدافع أيسر المنتخب القومي، نظير 20 مليون جنيه، ويتبقى فقط توثيق العقود.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه علي فيسبوك: "خاص.. محمد حمدي وقع على عقود التجديد لبيراميدز، ويتبقى توثيق العقود".

وانتهت إدارة نادي بيراميدز من الترتيبات الخاصة برحلتي الفريق إلى موريتانيا وجنوب أفريقيا استعدادا لخوض مباراتي نواذيبو وصن داونز في إطار الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، (كاف)، بشكل رسمي يوم 2 ديسمبر المقبل موعدا لمباراة نواذيبو وبيراميدز في نواكشوط، بينما حدد يوم 9 ديسمبر موعدا لمباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا.

وبسبب ضيق الوقت بين المباراتين، وخوفا من تعرض اللاعبين وأفراد البعثة للإرهاق والإجهاد، ولعدم إمكانية العودة إلى القاهرة بين المباراتين نظرا لطول ساعات الطيران من شمال شرق القارة لغربها ثم لجنوبها، وبعد قرار رابطةالأندية بتأجيل مباراة الجونة بين المباراتين، فقد قررت إدارة بيراميدز حجز طائرة خاصة وإنهاء جميع التدريبات بشأنها، للسفر إلى موريتانيا ثم السفر مباشرة من نواكشوط عقب مواجهة نواذيبو إلى جنوب أفريقيا دون العودة للقاهرة لخوض لقاء الجولة الثالثة.

وقامت إدارة بيراميدز بحجز الطائرة الخاصة بالأمس وسداد مقابلها المادي، وكذلك انتهت من جميع ترتيبات إقامة البعثة في موريتانيا وجنوب أفريقيا خلال الساعات الماضية، من خلال مدير العلاقات العامة بالنادي شريف جمال وفريق عمل الجهاز الإداري بالفريق بقيادة أحمد زاهر، مدير الفريق.