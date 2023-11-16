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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أعراض وعلامات تلف ممتص الصدمات في السيارة

صدى البلد

يعتبر ممتص الصدمات المسمى بـ"المساعدين" أحد أهم الأجزاء الحيوية في نظام التعليق الخاص بالمركبات، ويؤثر بشكل كبير على اتزان وثبات السيارة أثناء القيادة على الطريق، وزيادة مسافة الكبح على السرعات العالية، مما قد يتسبب في أضرار تؤثر على أمن وسلامة السائق.

 

ولذلك يحتاج ممتص الصدمات "المساعدين" لعناية دائمة لكي يعمل بشكل طبيعي، وعند ملاحظة أي مشاكل فيه يجب فحصها على الفور.

أعراض وعلامات تلف ممتص الصدمات في السيارة

حدوث بدربكة على عجلة القيادة عند القيادة.

سماع صوت نطنطة عند المطبات، وطقطقة عند السير في طرقات غير مستوية.

تعرض إطارات السيارة للتآكل

تسرب للزيت من ممتص الصدمات

تمايل السيارة بشكل نسبي تجاه ممتص الصدمات الضعيف

عند استخدام الفرامل، تغوص السيارة وتتأخر في العودة للوضع الطبيعي

زيادة مسافة الكبح على السرعات العالية أو عند المنعطفات

عدم ثبات السيارة بشكل جيد

ممتص الصدمات الفرامل السائق الكبح السرعات العالية

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