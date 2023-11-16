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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير تعليم القاهرة يتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة الزيتون

صدى البلد

تفقد أيمن موسى وكيل أول وزارة  التربية والتعليم اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١١/١٦مدرسة كلية السلام الإعدادية والثانوية التجريبية للغات .          

وكان في استقباله محمد صلاح 
مدير عام إدارة الزيتون التعليمية و عايدة الأيوبى وكيل إدارة الزيتون التعليمي.

و تفقد سير العملية التعليمية داخل  المدرسة وبدأ جولته بالفصول كما استفسر من الطلاب والمعلمين عن كافة احتياجاتهم، مؤكدا على خلق مناخ تعليمى جيد لأبنائنا الطلاب وذلك فى ضوء توجيهات دكتور رضا حجازى وزير التعليم والتعليم الفنى .

وقام بمناقشة الطلاب فيما يتم شرحه لمادة العلوم والرياضيات للوقوف على مستوى إدراك الطلابا العلمى والثقافى وفقا لتطوير المناهج.

 كما أكد على ضرورة تفعيل مجموعات الدعم والأنشطة داخل المدرسة وتفعيل اليوم الرياضى والتزام المعلمين بالخريطة الزمنية لتوزيع المقررات الدراسية .

كما تفقد المعامل وحجرة المكتبة والاطلاع على دفتر  المسابقات بها .

وقام " مدير المديرية " بتفقد مسرح المدرسة لمشاهدة بروفات الإستعداد لبطولة أقليم القاهرة الكبرى لمدارس التربية الفكرية ألتى تقام الأثنين القادم بمسرح كلية السلام بمشاركة محافظات ( القاهرة _ الجيزة _ القليوبية)

وأشاد بانتظام العملية التعليمية داخل المدرسة والأنضباط داخل الفصول وشدد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات اللازمة لتذليل أى صعوبات تواجه الطلاب وأولياء أمورهم.

وقدم مدير المديرية الشكر لمدير عام الإدارة ومديرالمدرسة والمعلمين على الجهد المبذول تقديرا للأداء الفعال داخل المدرسة.

فى نهاية الزيارة آكد على ضرورة العمل بروح الفريق والتحلى بالجدية والالتزام وتقدير المسئولية لتحقيق منطومة تعليمية متكاملة تعود بالنفع على أبناءنا الطلاب.

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