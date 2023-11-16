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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يتسبب فى أمراض خطيرة.. حيل مذهلة تخلصك من التوتر

التوتر
التوتر

يعد التوتر من أكثر الأشياء التي تتسبب في اصابة الإنسان بالأمراض المختلفة وبشكل سريع وفي مقدمتها الصداع

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك كثيرًا ما يكون التوتر والصداع النصفي متلازمين ولا يمكنك تجنب التوتر اليومي.

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ولكن يمكنك السيطرة على التوتر للمساعدة في التحكم في حالات الصداع النصفي:

اجعل حياتك بسيطة

لا تبحث عن طرق لإقحام المزيد من الأنشطة أو الأعمال اليومية في حياتك وابحث بدلاً من ذلك عن الأشياء التي يمكنك تجاهلها.


نظِم وقتك بحكمة
عدِّل قائمة مهامك كل يوم، سواء في العمل أو المنزل وفوّض ما تستطيع لغيرك، وقسّم المشاريع الكبيرة إلى أجزاء يمكن التحكم فيها حيث أن هذا له دور كبير في تقليل التوتر

خذ قسط من الراحة

إذا شعرت بالإرهاق، فإن بعض حركات تمارين الإطالة البطيئة أو المشي السريع قد يجدد طاقتك من أجل إنجاز المهمة المطلوبة.

عدل نظرتك. .تحلَّ بالإيجابية.. إذا وجدت نفسك تفكر بأنه "لا يمكن القيام بذلك" فغيِر طريقة تفكيرك وبدلاً من ذلك، قل لنفسك "هذا الأمر سيكون صعبًا. لكني أستطيع أن أفعله."

استمتع بوقتك
اعثر على وقت لفعل شيء تستمتع به لمدة 15 دقيقة على الأقل كل يوم وقد يكون ذلك لعب لعبة أو تناول القهوة مع صديق أو ممارسة هواية، فافعل شيء تستمتع به هو وسيلة طبيعية لمواجهة التوتر.

استرخِ
يمكن أن يساعدك التنفس العميق من الحجاب الحاجز على الاسترخاء وركز على الشهيق والزفير ببطء وبعمق لمدة 10 دقائق على الأقل يوميًا فقد يساعدك ذلك على إرخاء عضلاتك؛ مجموعة واحدة في كل مرة. 


وعندما تنتهي من ذلك، اجلس بهدوء لمدة دقيقة أو دقيقتين للتخلص من التوتر تماما .

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