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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجانب الفلسطيني تسلم 1999 طن مستلزمات طبية.. مصر تواصل جهودها لإيصال المساعدات

قوافل مؤسسة ابو العينين
قوافل مؤسسة ابو العينين

أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، أن مصر تواصل جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

 

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وبلغ حجم المساعدات بمنطقة العريش 8505 أطنان، وارتفع عدد رحلات الجسر الجوي لتقديم المساعدات لغزة إلى 131 طائرة.

 

كما تم تسليم الجانب الفلسطيني 1999 طن مستلزمات طبية، وارتفع أعداد ما تم استقبالهم من مصابين إلى 173 مصابا.. و4785 من حاملي الجنسيات المزدوجة.

 

كما تم تم تسليم الجانب الفلسطيني 3470 طن مواد الغذائية و23 طن وقود و3766 طن مياه ومواد إغاثة أخرى بلغت 917 طنا.

 

وتم تسليم الجانب الفلسطيني 74 قطعة من الخيام والمشمعات و12 سيارة إسعاف .

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