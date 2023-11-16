مجدي يعقوب يرفض الاحتفال بعيد ميلاده تضامنا مع غزة

قرر مركز القلب في أسوان، رفض الاحتفال بعيد ميلاد جراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب الـ88 داخل مركز أسوان، تضامناً مع أحداث غزة بفلسطين .

كان مركز القلب بأسوان، وعدد من أبناء المجتمع الأسوانى يحتفلون كل عام فى السادس عشر من نوفمبر، بعيد ميلاد جراح القلب العالمى السير مجدى يعقوب، ويأخذون معهم التورتة والهدايا إلى المركز لإقامة احتفالية صغيرة بهذه المناسبة مع حرصهم على عدم تعطيل العمل وإزعاج المرضى داخل مركز القلب.

مجدى يعقوب

ويتزامن اليوم 16 نوفمبر بميلاد جراح القلوب البروفيسور العالمى الدكتور مجدى يعقوب، حيث ولد فى مثل هذا اليوم عام 1935 بمحافظة الشرقية، وتخرج فى كلية الطب بجامعة القاهرة عام 1957، وبدأ مسيرة ناجحة مع الطب والجراحة فى مصر وبريطانيا، وعمل لأكثر من 20 عاما كأستاذ لجراحة القلب والصدر فى جمعية القلب البريطانى، وحصل الدكتور مجدى يعقوب على وسام الاستحقاق البريطانى لسنة 2014 من الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، كذلك حصل على قلادة النيل أعلى وسام استحقاق فى مصر فى مطلع 2011 من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.