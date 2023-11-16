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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أمانة مستقبل وطن بالدقهلية تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

أمانة مستقبل وطن
أمانة مستقبل وطن بالدقهلية تنظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم السيسي

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية برئاسة النائب محمد المرشدي مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، في الصالة المغطأة بمدينة المنصورة.

حضر المؤتمر الجماهيري؛ أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الدقهلية ، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز، وبمشاركة أهالي محافظة الدقهلية والمراكز المجاورة، رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. 

وبدأ المؤتمر، بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة.

ورحب النائب محمد المرشدي أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية بالحضور، قبل أن يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا.

ومن جانبه، قال النائب جمال عبد الظاهر أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلبة إن الحزب يؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ووضع خطة جديدة لاستثمار القواعد الحزبية المنتشرة فى أرجاء المحافظة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال الشيخ حسين البطاوي ممثل وزارة الأوقاف إن مصر الأمن والأمان بفضل القيادة السياسية الحالية، وستظل قوية بقيادتها وجيشها وشعبها.

وقال القمص ديسقورس وكيل كنيسة القديسة دميانه، إن الرئيس السيسي هو القائد العظيم الذي واجه التحديات وفي مقدمتها محاربة الارهاب، ورسخ مبدأ المساواة.

وتحدثت النائبة دكتورة ولاء عبد الفتاح أمين الشباب عن مكتسبات الشباب وتمكينهم على مدار السنوات الماضية سياسيا واقتصاديا بطرق مختلفة.

وأشارت النائبة شيماء نبيه، إلى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان دائما وابدا مساندا للمراه المصرية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجة الدولة المصرية.

وأوضح ممثل الفلاحين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بالمشروعات الزراعية من خلال استراتيجية متكاملة لتنمية البلاد.

فيما أجمع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على تأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل مزيد من الاستقرار والأمن والأمان ومزيد من البناء.

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حزب مستقبل وطن الدقهلية الصالة المغطاة المنصورة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

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