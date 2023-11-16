البنك عندك في بيتك بضغطة زر.. تعرف على التفاصيل

اختصرت الخدمات البنكية الرقمية حاليا الزمان والمكان بكبسة زر واحدة، فكان في الفترات السابقة تحتاج تحديث البيانات إلى زيارة للبنك يقوم بها العميل.

الإنترنت البنكي أو الموبايل البنكي واحدة من أهم وأفضل الخدمات البنكية الإلكترونية التي تتيحها البنوك المختلفة لتحديث البيانات، فضلا عن إمكانية متابعة كل التعاملات على الحساب كالسحب والإبداع ومتابعة الأوعية الادخارية لتوفير الوقت والجهد المبذول في الذهاب للفروع، إذ يمكن القيام بكل ذلك وأكثر من خلال الأجهزة الذكية في المنزل أو مكان العمل أو المقهى وذلك من خلال أجهزة الهاتف أو الكمبيوتر.

ووفقا للبنوك فإن هناك حالات لا يجوز فيها تحديث البيانات من خلال التطبيقات المختلفة أو الاتصالات الهاتفي بل يشترط زيارة العميل الفرع لتحديث البيانات ومنها تغيير محل الإقامة الدائم المسجل لدى البنك، تغيير البيانات المالية، وتغيير رقم جواز السفر.

ويرصد صدى البلد إجراءات وخطوات تحديث بيانات الحساب عن طريق الإنترنت البنكي أو الموبايل البنكي كالتالي:

إجراءات تحديث بيانات الحساب البنكي أونلاين

1- في البداية للاستفادة من الخدمة يجب الدخول على خدمة الإنترنت البنكية أو الموبايل البنكي من الهاتف أو جهاز الكمبيوتر.

2- يتم اختيار تبويب طلبات ومنه يتم اختيار تبويب استمارة تحديث البيانات.

3- في الخطوة الثالثة يقوم العميل بإدخال البيانات التي يرغب في تحديثها، ثم قراءة الشروط والأحكام وتأكيد الموافقة عليها في إتمام باقي الخطوات.

4- ثم بالضغط على كلمة تنفيذ، ثم أدخل الرقم السري المتغير (OTP) من على تطبيق OTP.9، ثم قم بالضغط على كلمة تأكيد بمجرد ظهور رسالة التأكيد.

مميزات الخدمات المصرفية أونلاين:

- إمكانية التحويل النقدي الفوري بين حساباتك.

- سداد فوري لمستحقات بطاقاتك الائتمانية.

- يمكنك أيضا طلب اصدار دفتر شيكات وتحديد الفرع المفضل لاستلامه.

- إيقاف فوري لبطاقاتك في حالة فقدانها أو سرقتها.

- الاطلاع الفوري على أرصدة وحركات حساباتك وبطاقاتك الائتمانية، أرصدة وبيانات الودائع، شهادات الادخار والقروض الخاصة بك.

- الاطلاع على أحدث العروض والخصومات لحاملي بطاقات QNB الأهلي.

- معرفة مواقع أقرب ماكينات الصراف الآلي وفروع QNB الأهلي بكل سهولة.

- معرفة أحدث معدلات الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية.

- التحكم في حساباتك وبطاقاتك.

- سهولة التواصل مع البنك في أي وقت ومن أي مكان.

- طلب تحديد مقابلة وسيقوم أحد ممثلي البنك بالتواصل معك.

- التواصل مع خدمة العملاء .

مزايا خدمة الإنترنت البنكي من بنك القاهرة:

إمكانية عرض مفصل لجميع حسابات BDC "الجارية ، التوفير ، الودائع لأجل، شهادات الإيداع".

إمكانية عرض تفاصيل المعاملات على حساباتك.

إمكانية مراقبة ودائعك وتواريخ استحقاق الشهادة، والمدة، وسعر الفائدة.

سهولة الوصول إلى جميع القروض وتفاصيل التمويل الخاصة بك.

إمكانية التعرف على رقم IBAN الخاص بحساباتك.

إمكانية تحويل الأموال بين الحسابات الخاصة بك.

سهولة تحويل الأموال إلى عملاء BDC الآخرين.

إمكانية تحويل النقود إلى بنوك أخرى داخل مصر بالعملة المصرية مع رقم الحساب أو رقم الحساب المصرفي الدولي.

سهولة التحويل إلى محفظة القاهرة النقدية أو أي محافظ أخرى في مصر.

إمكانية التواصل مع البنك وإرسال الإقتراحات.

إمكانية طلب إصدار دفتر الشيكات.

إمكانية عرض المعاملات على الحساب

المحفظة الالكترونية للبنك القطري :

أكتشف المحفظة الإلكترونية من QNB الأهلي التي توفر لك مجموعة متنوعة من خدمات الدفع لتتناسب مع أسلوب حياتك السريع ولتسهيل معاملاتك المالية اليومية.

المحفظة الإلكترونية من QNB الأهلي تمكنك من تحويل الأموال ودفع الفواتير مباشرةً من هاتفك المحمول بطريقة سهلة، بسيطة وآمنة

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التنفيذ الفوري للعديد من الخدمات:

• اشحن المحفظة الإلكترونية بسهولة من رصيد حسابك، بطاقة الخصم المباشر من QNB الأهلي. بإمكانك أيضا القيام بإيداع أموال بمحفظتك من خلال أي من مقدمي الخدمات المنتشرين في أنحاء الجمهورية أو من خلال ماكينات الصراف الآلي التي تحمل علامة .

• شحن كروت الهاتف المحمول بسهولة

• الاستعلام عن ودفع مختلف أنواع الفواتير بما في ذلك فواتير الاتصالات والإنترنت وفواتير المرافق والرسوم المرورية من خلال مجموعة واسعة من الخدمات

• دفع التبرعات والاشتراكات وأقساط التأمين بالإضافة إلى شراء التذاكر والكثير من الخدمات الأخرى

• تحويل الأموال بين مستخدمي محافظ الهاتف المحمول في مصر

• القيام بمشترياتك من التجار الذين لديهم رمز الاستجابة السريع ويحمل علامة

• يمكنك بسهولة السحب من محفظتك الإلكترونية، من خلال أي من مقدمي الخدمات المنتشرين في أنحاء الجمهورية أو من خلال ماكينات الصراف الآلي التي تحمل علامة .

السهولة والمرونة:

• متابعة أرصدة محفظتك الإلكترونية والمعاملات التي قمت بها سابقا بالإضافة إلى إمكانية إصدار كشف حساب إلكتروني

• معرفة رسوم الخدمات من خلال قائمة الأسعار المتاحة على التطبيق

• إنشاء "القائمة " لفواتيرك المفضلة ودفعها جميعاً بضغطة واحدة بالإضافة إلى “قائمة أصدقائك" (أخرون من مستخدمي محافظ الهاتف المحمول) وايضا قائمة التجار والوكلاء

• إرسال المقترحات والشكاوى الخاصة بالمعاملات التي قمت بها

• معرفة أقرب مقدمي خدمات "فوري" ومعرفة مواقعهم على الخريطة

• معرفة ما إذا كان رقم هاتفك المحمول مسجلاً في أي محفظة من خلال خاصية "التحقق من توفر المحفظة" المتاح بالتطبيق

• إلغاء تسجيل الاشتراك في محفظة QNB الأهلي من خلال التطبيق

• تغيير رقمك السري الخاص بالتطبيق في أي وقت

• التطبيق متاح باللغة الإنجليزية والعربية

كيفية تحميل المحفظة الإلكترونية على هاتفك المحمول:

1. قم بالاشتراك بالخدمة عن طريق ملء طلب الاشتراك مجاناً في أحد فروع QNB الأهلي، أو من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت أو من فروع "فوري بلس"

2. قم بتحميل تطبيق المحفظة الإلكترونية من QNB الأهلي من خلال IOS App Store أو Google Play من هاتفك المحمول أو قم بمسح رمز الاستجابة السريع