حسن المستكاوي بعد فوز منتخب مصر بسداسية: لولا السكر كنت لعبت

احتفل الناقد الرياضي حسن المستكاوي بفوز منتخب مصر بسادسية نظيفة علي جيبوتي عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و كتب حسن المستكاوي :كده يارجاله نص دستة جاتوه للضيوف .. والله حاجه حلوة تبسط ولولا السكر كنت لعبت انا كمان 🤣.

وكان منتخب مصر قد انهى اللقاء بسداسية في شباك جيبوتي ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق أحرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الاول بهدفين.

وفي الشوط الثاني ، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس.

وكان قد أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تشكيل الفريق في مباراته أمام جيبوتي المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وجاء كالتالي :

محمد الشناوي - عمر كمال - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد