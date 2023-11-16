بـ15 لفافة وخنـ.جر.. السجن 7 سنوات لعامل تاجر في الهيروين بدار السلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في جوهر الهيروين المخدر وبالحبس سنة وغرامة ألف جنيه لحيازته خنجر بدون ترخيص ومصادرة المواد المخدرة والسلاح الأبيض المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية.

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صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 8276 لسنة 2023 جنايات دار السلام، المقيدة برقم 1560 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهم محمد فرج، 23 سنة، عامل، بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت التحقيقات حيازة المتهم سلاح أبيض "خنجر" بدون ترخيص.

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15 لفافة هيروين وخنجر

وأكدت شهادة النقيب شرطة عبد الله عبد الرازق عبد المنعم إبراهيم، ضابط مباحث قسم شرطة دار السلام أنه أثناء مروره الأمني وردت إليه معلومة مفادها اتجار المتهم في المواد المخدرة فانتقل إلى محل تواجده وأبصره محرزًا لسلاح أبيض "خنجر" وكيس بلاستيكي فضبطه واستخلصهم منه وعثر بداخل الكيس البلاستيكي على عدد 15 لفافة يحووا جوهر الهيروين المخدر وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وبمواجهته أقر بإحرازه للجواهر المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار.

تقرير المعمل الكيماوي

وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 15 لفافة ثبت أنهم يحووا جوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات ووزنوا 9.65 جرام.