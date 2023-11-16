المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل الرخام تاجر المخدرات

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل رخام بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة الاتجار بالمخدرات ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4635 لسنة 2023 جنايات دار السلام، المقيدة برقم 1647 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهم محمد عماد، 18 سنة، عامل رخام بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بقصد الاتجار مادتي البنزوديالين والبنزوهيكسول والتي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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وأضافت شهادة الرائد شرطة محمد أكرم محمود صالح، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام أنه أثناء مروره الأمني أبصر المتهم محرزًا حقيبة تحوي أقراص مخدرة ويتردد عليه مجهولين (فروا هاربين) لشرائها فضبطه وبفحص الحقيبة عثر على 17 شريط (بداخل كل شريط عدد عشر أقراص) وعدد 38 قرص و46 قرص للأقراص المخدرة وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي وهاتف وبمواجهته أقر بإحراز الأقراص بقصد الاتجار والمبلغ حصيلته والهاتف للتواصل مع عملائه.