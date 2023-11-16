عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل الرخام تاجر المخدرات

هيئة المحكمة برئاسة
هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل رخام بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة الاتجار بالمخدرات ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

اقرأ أيضًا :

txt

«مناقشة الطبيبة الشرعية» تؤجل محاكمة 4 عاطلين بإنهاء حياة ربة منزل بالمولوتوف

txt

المشدد 4 سنوات وغرامة 60 ألف لـ 3 تجار مخدرات في مدينة نصر

txt

المشدد 5 سنوات لمدير المتابعة الميدانية لحي العمرانية و4 أعوام لشريكه بتهمة الرشوة

txt

سيجارة حشيش توقع بتاجري المخدرات في دار السلام

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4635 لسنة 2023 جنايات دار السلام، المقيدة برقم 1647 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهم محمد عماد، 18 سنة، عامل رخام بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بقصد الاتجار مادتي البنزوديالين والبنزوهيكسول والتي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

اقرأ أيضًا :

txt

شيك بدون رصيد .. دعوى معارضة من نسرين طافش على حبسها 3 سنوات

txt

اليوم..آخر موعد لسحب ملفات التقديم للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة

txt

سرقوا المواطنين.. السجن المشدد 3 سنوات لضباط قسم ثالث مدينة نصر المزيفين

txt

السجن 3 سنوات للمتهمين بتهريب راغبي الهجرة غير الشرعية لإيطاليا من الصحراء

txt

دورة تدريبية | بروتوكول بين قضايا الدولة والمعهد القومي للحوكمة

txt

رئيس النيابة الإدارية : حريصون على تقلد المرأة الوظائف القيادية بوحداتنا وإداراتنا

وأضافت شهادة الرائد شرطة محمد أكرم محمود صالح، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام أنه أثناء مروره الأمني أبصر المتهم محرزًا حقيبة تحوي أقراص مخدرة ويتردد عليه مجهولين (فروا هاربين) لشرائها فضبطه وبفحص الحقيبة عثر على 17 شريط (بداخل كل شريط عدد عشر أقراص) وعدد 38 قرص و46 قرص للأقراص المخدرة وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي وهاتف وبمواجهته أقر بإحراز الأقراص بقصد الاتجار والمبلغ حصيلته والهاتف للتواصل مع عملائه.

مخدرات عامل محكمة جنايات القاهرة حشيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لمحلات الذهب

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

العلبة بـ 135 جنيه.. أحمد موسى يعلن مفاجأة صادمة بشأن أسعار السجائر

رسميًا.. طلاق هنا الزاهد من أحمد فهمي

دعاء قبل صلاة الفجر لقضاء الحوائج.. أدركه بـ 4 مفاتيح نبوية

"إل إم" الفرط بـ 5 جنيهات| أسعار السجائر بالمحال.. وإجراء حكومي عاجل

ترشيحاتنا

الغذاء العالمي: الأوضاع في غزة صعبة جدا وكل المخابز خرجت عن الخدمة

سعر الدولار في البنوك اليوم 16-11-2023

أقوى موبايل فلاجشيب ينافس سامسونج للشراء في البلاك فرايداي

3 من قصار السور كان يقرأها النبي قبل نومه ويمسح على جسده..اعرفها

سعر نيسان باترول الجديدة في السعودية

أسعار السكر اليوم| إجراء حكومي لحل الأزمة.. و27 جنيهًا للكيلو بهذه المنافذ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السكر اليوم| إجراء حكومي لحل الأزمة.. و27 جنيهًا للكيلو بهذه المنافذ

إطلالة شتوية مميزة .. ياسمين صبري تبهر متابعيها بلوك جديد

بدلة رجالي .. ملك قورة تثير ضجة بظهورها| شاهد

مش فستان فرح.. بسمة داوود تثير الجدل فى حفل زفافها

فيديو

قصة حب فؤاد خليل ورفض طلب زواجه بسبب الفن

أحمد فؤاد خليل يكشف بداية مشوار والده الفني

مقطع فيديو لطفلة بكماء تنطق بعد سنوات من المعاناة لسبب غير متوقع

مقطع فيديو لسائحة في كولومبيا تفقد حياتها لسبب غير متوقع.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ