المشدد 4 سنوات وغرامة 60 ألف لـ 3 تجار مخدرات في مدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 3 تجار مخدرات بـالسجن المشدد 4 سنوات وغرامة 60 ألف جنيه لكل منهم وبالحبس 3 شهور وغرامة 500 جنيه لاثنين منهما لحيازتهما مطواة وشفرة معدنية في مدينة نصر.

منطوق الحكم

وجاء منطوق الحكم حضوريًا بمعاقبة محمود حمدي ومحمد ناصر ومحجوب سيد بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه عن الاتجار في نبات القنب المخدر وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم عن حيازة الحشيش والهيروين ومعاقبة المتهمين الأول والثاني بالحبس 3 شهور وتغريم كل منهما 500 جنيه عن تهمة إحراز سلاحين أبيضين ومصادرة المواد المخدرة والسلاحين الأبيضين وألزمتهم المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور أحمد سامح حامد وكيل النيابة وأمانة سر محمد جبر وإسلام عاشور.

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تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين محمود حمدي ومحمد ناصر ومحجوب سيد بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة بالاتجار في جواهر الهيروين والقنب والحشيش المخدرين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحروز المتهم الأول والثاني أسلحة بيضاء (مطواة قرن غزال – شفرة معدنية) دون مسوغ قانوني.

تحريات معاون المباحث

وأضافت التحريات السرية التي أجراها النقيب محمد حجازي معاون مباحث قسم أول مدينة نصر والتي أفصحت عن قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وإحرازهم أسلحة بيضاء لحماية تجارتهم وأنهم يترددون على ناحية الحي السابع بجوار معهد الأسلن والخدمة الاجتماعية بدائرة القسم لترويج بضاعتهم فاستصدر إذنًا من النيابة العامة تضمن الإذن له بضبط وتفتيش شخص المتهمين ونفاذًأ لذلك الإذن انتقل قاصدًا ناحية شارع محيي الدين عبد الحميد بجوار معهد الألسن بناء على معلومات وردت إليه بتواجدهم.

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وأكدت التحقيقات أن معاون المباحث أبصرهم يقفون على جانب الطريق وبحوزة المتهم الأول كيس بلاستيك فقام بضبطهم وحال ذلك حاول المتهم الأول التخلص من الكيس وأشهر سلاح أبيض (مطواة) في محاولة منه للفرار إلا أنه تمكن من التقاط الكيس والسيطرة عليه وضبط السلاح وبفض الكيس تبين بداخله 34 كيس بلاستيك يحوي كل منها نبات القنب المخدر وبتفتيش المتهم الأول عثر معه على كيسين بلاستيك لجوهر الهيروين المخدر وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على كيسين لنبات القنب المخدر وكذلك جوهر الهيروينوعثر معه على سلاح أبيض ( نصل كتر) وبتفيش المتهم الثالث عثر معه على 5 أكياس تحوي نبات القنب وأقر المتهمون بإحرازهم المضبوطات في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.