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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيجارة حشيش توقع بتاجري المخدرات في دار السلام

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، تاجري الحشيش في دار السلام بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيه عن الاتجار بالمخدرات ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وألزمتهما المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

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تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5150 لسنة 2023 جنايات دار السلام، المقيدة برقم 1423 لسنة 2023 كلي حلوان، قيام المتهمين محمد سعيد، 37 سنة، عاطل، محمد إمام، 30 سنة، عاطل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بحيازة وإحراز جوهر الحشيش بقصد التعاطي والاتجار في غير الأحوال المصرح ح بها قانونا، وقيام المتهم الثاني بإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي.

سيجارة مشتعلة

وأضافت شهادة الرائد شرطة عبد الرحمن عادل محمد رجائي، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام أنه أثناء مروره الأمني أبصر المتهمين يتناوبا تدخين سيجارة مشتعلة اشتم منها انبعاث لرائحة احتراق جوهر الحشيش المخدر ويتجرا لآخرين مجهولين في ذات الجوهر فضبطهما واستخلص من يد الأول السيجارة سالفة البيان وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول وبضبط الثاني استخلص من يده علبة سجائر تحوى قطع من ذات الجوهر المخدر وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بإحرازهما للجوهر المخدر بقصد الإتجار والسيجارة للتعاطي والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائهما.

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المعمل الكيماوي والطب الشرعي

ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات 10 قطع لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات وزنت بـ10.28 جرام وسيجارة ملفوفة يدويًا يعلوها آثار اشتعال مختلط تبغها بجوهر الحشيش المخدر.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي إيجابية تحليل المتهم الأول للمورفين المخدر وإيجابية تحليل المتهم الثاني لجوهر الحشيش المخدر، المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات. 

سيجارة الحشيش سيجارة مشتعلة محكمة جنايات القاهرة حشيش هيروين سجن مشدد

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