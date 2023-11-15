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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

«مناقشة الطبيبة الشرعية» تؤجل محاكمة 4 عاطلين بإنهاء حياة ربة منزل بالمولوتوف

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 4 عاطلين بالتسبب فى قتل ربة منزل حرقا فى دار السلام، لجلسة 9 ديسمبر المقبل، لمناقشة الطبيبة الشرعية.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

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تحقيقات النيابة العامة 

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «محمد. س»، 45 سنة، و«مصطفى. س»، 21 سنة، و«أحمد. ح»، 20 سنة، و«حسين. س»، 19 سنة، وجميعهم عاطلون بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامها ضد المجنى عليهما بثينة أحمد وأحمد محمود والمواطنين المتواجدين بمحل الواقعة بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم. 

وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخصين حاملين زجاجات محملة بالنزين تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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إشعال النار بسيدة 

وأضافت التحقيقات أنه وقعت بناءً على ارتكاب هذه الجريمة جناية أخرى، بأنهم فى ذات الزمان والمكان ضربوا المجنى عليهما سالفى الذكر عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن أعدوا فى سبيل ذلك زجاجات مولوتوف واتجهوا صوب تواجدهما قاصدين إرهابهما، وحال تواجد المجنى عليها بثينة أحمد بمحل الواقعة أصاب رميهم المسموم جسدها فامتدت النيران إليها وفيها فأحدثوا بها الإصابات التى أودت بحياتها.

شجار يُشعل النار 

وأكدت شهادة المجنى عليه أحمد محمود، أنه حال عودته من أداء صلاة العشاء فوجئ بالمتهمين الأول والثانى يتعدون عليه بالضرب بسلاح أبيض فتجمع المارة لفض الشجار بينهم حتى انفض، وعقب مرور برهة من الوقت عاد المتهمان ومعهما المتهمان الثالث والرابع يحملون زجاجات مولوتوف وتناوبوا إلقائها حتى أصابت إحداها الأرض فامتدت النيران إلى والدته وأحرقتها فاصطحبها إلى المستشفى وظلت بها حتى فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، واتهم المتهمين بإحداث إصابة والدته التى أودت بحياتها.

ربة منزل محكمة جنايات القاهرة مولوتوف قتل طبيب شرعي

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