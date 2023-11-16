عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أنت تسأل والقانون يجيب..هل تمتد آثار حكم النشوز إلى ما بعد الطلاق؟

هل تمتد أثار حكم
هل تمتد أثار حكم النشوز إلى ما بعد الطلاق؟

يتساءل عدد من المواطنين عن امتداد آثار حكم النشوز  ونوضح في هذا التقرير الخطوات المتبعة في دعوى النشوز..

إن مسألة امتداد أثار حكم النشوز إلى ما بعد الطلاق، فإن حكم النشوز يرتبط ارتباط وثيق بالحياة الزوجية فهو يدور وجودا وعدما مع العلاقة الزوجية، فإن انقضت العلاقة الزوجية بالطلاق أو بالوفاة أنقطع آثر حكم النشوز وعليه فالزوجة الناشزا إذا ما طلقت أن تطالب بنفقة لمتعتها إذا توافرت شروطها على أن تخصم مدة نشوزها من نفقة المتعة، ويحق لها كذلك المطالبة بنفقة عدة وكافة حقوق المترتبة على الطلاق.

اقرأ أيضًا : 

txt

«مناقشة الطبيبة الشرعية» تؤجل محاكمة 4 عاطلين بإنهاء حياة ربة منزل بالمولوتوف

txt

المشدد 4 سنوات وغرامة 60 ألف لـ 3 تجار مخدرات في مدينة نصر

txt

المشدد 5 سنوات لمدير المتابعة الميدانية لحي العمرانية و4 أعوام لشريكه بتهمة الرشوة

txt

سيجارة حشيش توقع بتاجري المخدرات في دار السلام

كيفية رفع دعوى النشوز، واالإجراءات التي يتم اتخاذها:

الخطوة الأولى: تتمثل فى اللجوء لمحاكم الأحوال الشخصية وتعبئة نموذج صحيفة الدعوى، ويمكن الحصول عليه عن طريق قسم صحائف الدعاوى فى المحكمة.

الخطوة الثانية: أخذ موعد عن طريق قسم الإحالات والمواعيد بالمحكمة.

الخطوة الثالثة: الحضور فى الموعد المحدد وتقديم الدعوى مكتوبة أو مشافهة، ويقوم القاضى بضبط حضور الزوج أو وكيله وحضور الزوجة المدعية ويذكر المعرف بها أو وكيلها.

الخطوة الرابعة: تسمع دعوى الزوج على زوجته بالنشوز ومطالبته إياها بلزوم بيت الزوجية.

الخطوة الخامسة: إذا ثبت أن نشوز الزوجة لا مبرر له حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، وأنها إذا لم ترجع فتعد ناشزاً ساقطة الحقوق ولا تجبر على الرجوع بالقوة عملاً بالتعميم رقم 8/ت/105، وتطبيقاً لمنصوص المادة الخامسة والسبعين من نظام التنفيذ.

الخطوة السادسة: إذا ذكرت الزوجة أسباباً لنشوزها فيسأل الزوج عنها، فإن أنكرها أو أمكن معالجتها فرفضت الزوجة الرجوع أو عجزت الزوجة عن إثباتها، فيتم العمل بقرار هيئة كبار العلماء في هذا الشأن.

الخطوة السابعة: لمن لم يقتنع بالحكم من الطرفين حق طلب رفعه لمحكمة الاستئناف لتدقيقه وفق التعليمات.

اقرأ أيضًا :

txt

شيك بدون رصيد .. دعوى معارضة من نسرين طافش على حبسها 3 سنوات

txt

اليوم..آخر موعد لسحب ملفات التقديم للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة

txt

سرقوا المواطنين.. السجن المشدد 3 سنوات لضباط قسم ثالث مدينة نصر المزيفين

txt

السجن 3 سنوات للمتهمين بتهريب راغبي الهجرة غير الشرعية لإيطاليا من الصحراء

txt

دورة تدريبية | بروتوكول بين قضايا الدولة والمعهد القومي للحوكمة

txt

رئيس النيابة الإدارية : حريصون على تقلد المرأة الوظائف القيادية بوحداتنا وإداراتنا

النشوز من الكوارث التي تهدد مصير ومستقبل الأسرة المصرية وتهددها بالانهيار، خاصة مع انتشار هذه الظاهرة بكثرة فى مجتمعنا، لجهل الكثير من الأزواج والزوجات بحقوق كل منهما على الآخر..

النشوز من الناحية الفقهية

النشوز الفقهى هو معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته، فكأن الزوجة تترفّع عن طاعة الزوج، وفسره ابن عباس وعطاء، بأنه معصية الزوج فيما يلزمها من طاعته، وعند الدردير: إذا خرجت عن طاعته، أو تركت حقوق الله، أو أغلقت الباب دونه، أو خانته فى نفسها أو ماله.

ويُعرف النشوز، من أمور كثيرة، لا سبيل إلى حصرها أو الإحاطة بها، أهمها: تغيّر طباع الزوجة عما كانت عليه قبلاً، جاء فى روح البيان: "هو أن يكون إذا دعاها أجابته بالتلبية، وإذا خاطبها أجابته بكلام جميل حسن، ثم صارت بعد ذلك، لا تجيب بالتلبية، ولا تكلمه بكلام جميل"، وكما لو أنها صارت تأتيه إلى فراشه مكرهة دون عذر، بعد أن كانت تأتى طائعة، أو كانت تستقبله هاشة واقفة، فلم تعد كذلك، أو أنها تخرج من المنزل بدون إذنه، وبلا ضرورة.

نشوز الزوج

نشوز الزوج، له صور كثيرة، فمن ذلك مثلاً: أن يكلمها بكلام غير لَيّنٍ، أو يهجرها في الفراش بدون حق، أو يقوم بظلمها، أو بمنعها حقاً من حقوقها، أو يبخل عليها بنفقتها أو كسوتها، أو يسيء إليها، بالإساءات التى سبق أن ذكرناها وتختلف أسباب النشوز من رجل إلى آخر، حسب تعليمه ودرجة ثقافته، وبيئته التى يعيش فيها.

النشوز قانوناَ

أما النشوز فى القانون فهو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها رغم تحقق شروطه وصدور قرار قضائى بذلك، ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشزا وصاحب الصلاحية فى اصدار هذا القرار هو رئيس التنفيذ الشرعى وليس القاضى الشرعى كما قد يتوهم البعض، ويترتب على النشوز القانونى حرمان الزوجة من نفقتها فقط اما نفقة الأولاد فلا يجوز أن تحرم منها لأى سبب من الاسباب، وتزول صفة النشوز عن المرأة وبالتالى آثاره عند رجوعها عن رأيها ومتابعتها له شريطة توافر شَرطى النشوز "قبض المهر المعجل وتوافر المسكن الشرعى". 

إثبات النشوز 

يتحقق النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذى معه ينتفى شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة وتعتبر الزوجة ناشزا فى إحدى الحالتين:

-الفرض الأول: أن يوجه الزوج إنذار بالدخول في الطاعة لزوجته فلا تعترض عليه في المواعيد القانونية "30 يوما من تاريخ الانذار"، فإن انقضت تلك المدة دون الاعتراض تصبح الزوجة ناشزا ويحق للزوج إقامة دعوى لإثبات هذا النشوز .

-الفرض الثانى: وهى أن تعترض الزوجة على إنذار الدخول فى الطاعة ويقضى فيه برفض اعتراضها بحكم نهائى فى هذه الحالة أيضا يحق للزوج أقامة دعوى لأثبات نشوز الزوجة .

كيفية إثبات النشوز 

يتم إثبات النشوز فى حقيقة الأمر بتوجيه إنذار رسمى على يد محضر للزوجة يخطر فيه الزوج زوجته بضرورة أن تكف الزوجة عن معصية النشوز وأن تدخل فى عصمة زوجها على أن يشترط فى هذا الانذار أن يتم توجيه للزوجة في المكان التي تقيم فيه ليتصل علمها به وأن يبين الزوج فى صدر الإنذار مسكن الطاعة الذى يرغب فى أن تدخل الزوجة فيه لعصمته، على أن ينتظر الزوج الميعاد القانونى للاعتراض على هذا الإنذار قبل تحريك دعوى أثبات النشوز.

زواج طلاق دعوى نشوز نشوز محكمة الاسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لمحلات الذهب

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

العلبة بـ 135 جنيه.. أحمد موسى يعلن مفاجأة صادمة بشأن أسعار السجائر

رسميًا.. طلاق هنا الزاهد من أحمد فهمي

القائمة الكاملة.. أسعار السجائر الجديدة اليوم بعد الزيادة الأخيرة

دعاء قبل صلاة الفجر لقضاء الحوائج.. أدركه بـ 4 مفاتيح نبوية

تيسيرات جديدة بقانون التصالح في مخالفات البناء|فيديو

ترشيحاتنا

أنت تسأل والقانون يجيب..هل تمتد آثار حكم النشوز إلى ما بعد الطلاق؟

بدلة رجالي .. ملك قورة تثير ضجة بظهورها| شاهد

طارق السعيد: موقف فتوح يختلف عني وأحيي مجلس الزمالك

أكثر دعاء واظب عليه النبي صباحا ومساءً وأوصى بترديده.. فرصة عظيمة اغتنمه

أحمد فؤاد خليل يكشف بداية مشوار والده الفني

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش فستان فرح.. بسمة داوود تثير الجدل فى حفل زفافها

لوك مختلف.. غادة عبد الرازق تستعرض رشاقتها | شاهد

طليقة الفيشاوى تثير الجدل بصورة سيلفي

مكشوف الظهر.. دينا داش تثير الجدل فى خطوبة شقيقها الأكبر

فيديو

مقطع فيديو لطفلة بكماء تنطق بعد سنوات من المعاناة لسبب غير متوقع

مقطع فيديو لسائحة في كولومبيا تفقد حياتها لسبب غير متوقع.. شاهد

قلوبنا معكم .. كلمات حزينة من كاظم الساهر على أحداث غزة

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ