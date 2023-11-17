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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لسبب ولا أغرب.. أب يحبس طفلته في السيارة 5 ساعات

لسبب ولا أغرب..
لسبب ولا أغرب.. أب يحبس طفلته في السيارة 5 ساعات

في واقعة تعد الأغرب على الأطلاق قد كشفت سيدة صينية من خلال منشورًا  لقى تفاعلًا على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، وقد قامت بالتحدث فيه عن إن هوس زوجها بالجري قد أدى في نهاية المطاف إلى القيام بتدمير أسرتهما.

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على الجانب الآخر وفقًا لموقع Toutiao News لفتت السيدة إلى أن هوس زوجها السابق برياضة الجري،  قد دفعه للقيام بترك ابنتهما والتي تبلغ من العمر 5 سنوات محبوسة في السيارة وذلك لساعات حتى يتمكن من المشاركة في سباق الماراثون.

وعلى الرغم من أن الزوج لم يعترف بأنه مهووس بالجري، إلا أن الجري كان دائمًا ضمن أهم أولويته  ليترك ابنتهما والتي تعد بالغة من العمر 5 سنوات بمفردها في السيارة لنحو 5 ساعات حتى يقوم بممارسة رياضة الجري وذلك لمسافة 1.5 كيلومتر .

أشار الزوج أن عند عودته إلى السيارة قد وجدها نائمة،  وقام بأخبار الأم أنه إذا لم تعجبها الطريقة التي قام بتربية ابنتهما، فعليها أن تقوم بأخذها بعيدًا.

جنوب الصين وسائل التواصل الإجتماعي

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لسبب ولا أغرب.. أب يحبس طفلته في السيارة 5 ساعات

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