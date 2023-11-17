بعد معركة طويلة.. سيدة تثير الجدل بنظام مذهل ساعدها لفقدان نص وزنها

بعد معركة طويلة من محاولة إنقاص الوزن ، حققت ضابطة الشرطة ميشيل ستوت البالغة من العمر 48 عامًا النجاح أخيرًا مع برنامج The Fast 800 Keto الذي غير حياتها بشكل جذري وساعدها على فقدان قرب نصف وزنها

بعد اتباع برنامج Fast 800 Keto، استغرق ظهور علامات فقدان الوزن ستة أسابيع فقط اتبعت ميشيل ستوت كتاب Fast 800 Keto لإنقاص الوزن

وفقا لموقع اكسبريس يبدأ برنامج Fast 800 من خلال مطالبة أخصائي الحميات بملء اختبار شخصي لتمييز الخطة الأكثر ملاءمة لكل فرد ويقترح البرنامج خيارات ووصفات للوجبات الصحية من شأنها أن تقيد متبعي الحميات الغذائية بحوالي 800-900 سعرة حرارية في اليوم.

واعترفت ميشيل بأنها كانت تعاني في الأسابيع القليلة الأولى وكان من الصعب عليها الحفاظ على نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

وقالت: "أعمل كضابطة شرطة ولكن قبل ذلك، كنت في الجيش، لذلك كنت أستمتع دائمًا بممارسة الرياضة، ولكن بالطبع، كلما أصبحت أثقل، كلما وجدت الأمر أصعب وأقل متعة.

أشارت أنها تبدأ في العمل في الساعة 9.30 مساءً، وتعود إلى المنزل في منتصف الليل، وتذهب إلى النوم، ولا تتناول الطعام حتى الساعة الواحدة بعد الظهر. وقد ساعدها ذلك في فقدان الوزن.