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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| أعراض الحمى القلاعية علي الأطفال.. أسباب تجعلك تتناول الشاي بعد الأكل مباشرة

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

ماذا يحدث إذا تناول طفلك موزة يوميا

الموز من الفواكه الشتوية اللذيذة والتي يعشقها الكثير ولذلك فعليك أن  تعطي طفلك  موزه يوميا.

وأكد  الدكتور رامز سعد أخصائي الكيمياء الحيوية ان من أهمّ الفوائد الصحية في الموز تلك المادة التي يحتوي عليها والتي لا احد يذكرها او .يتحدث عنها
oligiopolsaccharide FOSوهي 
تلك المادة التي تحب أن تأكلها البكتيريا الجيدة في الأمعاء لدينا عندما يكون لديك بكتيريا جيدة قوية وصحية في الأمعاء, يمكنها أن تهزم البكتيريا السيئة .

قبل حملات التطعيم ضد الحمي القلاعية.. كل ما تعرفه عن أعراض المرض علي الاطفال

تبدأ تطعيمات الحمي القلاعية الأسبوع القادم علي مستوي الجمهورية.

وقد اكدت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها   بفيسبوك أن  الحمي القلاعية مرض مشترك له تأثير صعب علي الحيوان و على الإنسان وإن كانت الاصابة نادرة لكنها تحدث خاصة في الأطفال.

خد بالك..طبيبة توضح ختم اللحوم المستوردة التي تباع بالمجازر

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري منشور عن أختام اللحوم المنتشر بالاسواق

أسباب تجعلك تتناول الشاي بعد الاكل مباشرة

يعد الشاي من المشروبات الأساسية لدي بعض الاشخاص، وقد نصح  رامز سعد المتخصص بالكيمياء الحيوية بتناول كوب شاي بعد الأكل،  وذلك لأن الشاي به عناصر الأرض النادرة التي تساعد على هضم الطعام.

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نشرة المرأة| أعراض الحمى القلاعية علي الأطفال.. أسباب تجعلك تتناول الشاي بعد الأكل مباشرة

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