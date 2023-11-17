نشرة المرأة| أعراض الحمى القلاعية علي الأطفال.. أسباب تجعلك تتناول الشاي بعد الأكل مباشرة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

الموز من الفواكه الشتوية اللذيذة والتي يعشقها الكثير ولذلك فعليك أن تعطي طفلك موزه يوميا.

وأكد الدكتور رامز سعد أخصائي الكيمياء الحيوية ان من أهمّ الفوائد الصحية في الموز تلك المادة التي يحتوي عليها والتي لا احد يذكرها او .يتحدث عنها

oligiopolsaccharide FOSوهي

تلك المادة التي تحب أن تأكلها البكتيريا الجيدة في الأمعاء لدينا عندما يكون لديك بكتيريا جيدة قوية وصحية في الأمعاء, يمكنها أن تهزم البكتيريا السيئة .

تبدأ تطعيمات الحمي القلاعية الأسبوع القادم علي مستوي الجمهورية.

وقد اكدت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها بفيسبوك أن الحمي القلاعية مرض مشترك له تأثير صعب علي الحيوان و على الإنسان وإن كانت الاصابة نادرة لكنها تحدث خاصة في الأطفال.

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري منشور عن أختام اللحوم المنتشر بالاسواق

يعد الشاي من المشروبات الأساسية لدي بعض الاشخاص، وقد نصح رامز سعد المتخصص بالكيمياء الحيوية بتناول كوب شاي بعد الأكل، وذلك لأن الشاي به عناصر الأرض النادرة التي تساعد على هضم الطعام.