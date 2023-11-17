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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اسباب تجعلك تتناول الشاي بعد الاكل مباشرة

صدى البلد

يعد الشاي من المشروبات الاساسية لدي بعض الاشخاص 

 

وقد نصح  رامز سعد المتخصص بالكيمياء الحيوية بتناول كوب شاي
بعد الأكل  وذلك لان الشاي به عناصر الأرض النادرة التي تساعد على هضم الطعام

واشار رامز الي إن الشاى أهم مشروب بعد الماء لفوائده الجمة

وتوجد  أبحاث كثيرة في الصين والهند وكوكب اليابان علي تأثير الشاى علي إطالة العمرLongivity

ومن الناحية الكيميائية استنتج ذلك  لوجود ١٧ معدن ويسموهم أشباه الموصلات

الشاى أيضاً يحتوى على انزيم الكتالاز الذى يساعد على تنظيف الجسم من الخلايا السرطانية

واذا كنت تريد تزيد من  فوائد الشاى حط معاه ٧ حبات من التوت المجفف (gogi berry ) 
لإحتوائه على الليثيوم المهم للدماغ والذاكرة

الشاي يشرب بعد ساعتين من الأكل 
وحذارى من غلي الشاي  فاذا غليته هتحول مضادات الأكسدة الجيدة إلى مواد ضارة 
أغلى المياة الاول ثم ضع الشاى وغطى عليه ٣ دقائق لعدم خروج الزيوت الطيارة 
 
 

الخلايا السرطانية الشاي الشاي بعد الأكل تناول الشاى كوب شاي تنظيف الجسم

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