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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل حملات التطعيم ضد الحمي القلاعية.. كل مالاتعرفه عن اعراض المرض علي الاطفال

صدى البلد

تبدأ تطعميات الحمي القلاعية الاسبوع القادم علي مستوي الجمهورية 

 

وقد اكدت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها   ببالفيسبوك ان  الحمي القلاعية مرض مشترك له تأثير صعب علي الحيوان و على الإنسان وإن كانت الاصابة نادرة لكنها تحدث خاصة في الأطفال

أعراضها علي الإنسان

: ارتفاع حراره الجسم - ظهور حساسيه - الصداع المتكرر - الم في الأطراف - ظهور حبوب في الفم والحلق - تكون فقاعات في الاطراف والأصابع .الاحساس بصعوبة الحركة 
مع طبعا فقدان الشهية 
طرق الانتقال
: تناول لحم ملوث - شرب ألبان الحيوانات المصابه - التعرض لجروح الحيوانات - ملامسة الحيوانات المصابه - استنشاق هواء ملوث بالفيروس

أعراضها علي الحيوان كمثل 
التهاب في المفاصل .خصوصا الحافر
صعوبة الحركة لعاب بسبب التهاب وتقرحات الفم 
تقل كمية اللبن لان الحيوان بيفقد الشهية لكن الأصعب هو وفيات كثيرة جدا بالصغار 
جميع الحيوانات مشقوقة الظلف زي البقر والغنم والجاموس والماعز تصاب .
والقوارض تنقل العدوي

لتفادي المرض في الحيوان لابد تحصين بالوحدات البيطرية
والإنسان هو عدم الاحتكاك بالحيوان المصاب 
غلي اللبن جيدا وشراء لحوم سليمه من مكان نظيف وتسويتها جيدا النظافة الشخصية بشكل دائم 
 

التطعيم حملات التطعيم حمي القلاعية ضد الحمي القلاعية ملامسة الحيوانات فقدان الشهية شراء لحوم الوحدات البيطرية

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