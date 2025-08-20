قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسؤولون إسرائيليون: حماس كثفت من جرأتها في الهجمات.. ومحاولة أسر الجنود زادت
بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر
حالة الطقس غدا.. جو حار نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 35
انفجار خط أنابيب الغاز في ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة
سنحتاج مصر والأردن لتنفيذ مهمة.. ماكرون يكشف تفاصيل اتصاله بالرئيس السيسي والملك عبد الله
مفيدة شيحة: الانفصال والعيش في نفس المسكن بدون طلاق إهانة وخراب نفسي
ماكرون: الهجوم الإسرائيلي المزمع على غزة سيفجر الأوضاع في الشرق الأوسط
800 ألف جنيه و5000 دولار.. تفاصيل المسروقات من شقة أحمد شيبة
أناني أنت.. كارمن سليمان تكشف موعد طرح أحدث أغنياتها
حاتم باشات: المقترح المصري القطري بشأن غزة طوق النجاة.. وتعنت الاحتلال يؤكد عدم رغبته في السلام
مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بشمال نيجيريا
خان يونس تنهك جيش الاحتلال بحرب استنزاف ذكية.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة الاستثمار : مكاسب كبيرة أمام القطاع الخاص للاستفادة من مناقصات "الفاو" التي تتجاوز نصف مليار دولار سنوياً

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
علياء فوزى

أكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيسة اللجنة الوطنية لتشجيع الشركات المصرية على المشاركة في مناقصات الفاو، على أهمية بناء قدرات الشركات الوطنية للتأهل والفوز بالمناقصات الدولية، مشيرةً إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز الشراكات مع منظمات الأمم المتحدة كمسار فعّال لزيادة فرص التصدير وتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة.

جاء ذلك خلال كلمتها في ورشة العمل التى نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بعنوان "استعد للمنافسة الدولية: كيفية التأهل والفوز بعطاءات الفاو"، بهدف تشجيع الشركات المصرية على المشاركة في المناقصات التي تطرحها المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).


قيمة المناقصات تصل لـ500 مليون دولار

وقالت الدكتورة داليا الهواري إن قيمة المناقصات التي تطرحها الفاو تصل إلى نصف مليار دولار سنوياً، في قطاعات الزراعة، والتغذية، والصيد، والطباعة، والأعلاف وغيرها من القطاعات والأنشطة التي تتمتع فيها الشركات المصرية بخبرة واسعة وسجل أداء قوي يؤهلها للمنافسة إقليمياً وعالمياً، خاصة وأن جزء كبير من هذه المشتريات يتم توجيهه لدول شقيقة تتمتع فيها المنتجات المصرية بقبول واسع، مثل السودان، وفلسطين، وليبيا، واليمن.


وسلطت الدكتورة داليا الهواري الضوء على الجهود الحكومية في دعم القطاع الخاص المصري، ومن بينها دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تدريب وتأهيل شركات القطاع الخاص، وزيادة تنافسية الشركات وتعزيز قدرتها على المشاركة في المناقصات الدولية، عبر تقديم الدعم الفني وعقد ورش تدريبية للتعريف بإجراءات التسجيل، وآليات التقييم، ومتطلبات الاستدامة والامتثال الفني، بالإضافة إلى دور وزارة الخارجية في دعم وتعزيز مساهمات مصر في توريد المشتريات للوكالات الأممية المتخصصة، من خلال قنواتها الدبلوماسية وتيسير التواصل المباشر مع الجهات الدولية ذات الصلة، وجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقديم منصة "حافز"؛ وهي منصة وطنية متكاملة للدعم المالي والفني تربط مختلف فئات الشركات المصرية بفرص التمويل، والدعم الفني، والاستشارات، بما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية محلياً ودولياً.


وأشارت الدكتورة داليا الهواري، إلى أهمية الاستمرار في إتاحة برامج تدريبية متخصصة وبناء كوادر وطنية قادرة على تقديم الدعم الفني للشركات المصرية في مجال المناقصات الدولية من خلال برنامج تدريب المدربين وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).


من جانبه أكد الدكتور محمد يعقوب، مساعد ممثل منظمة (الفاو) بمصر، أن جهود المنظمة لزيادة حصة القطاع الخاص المصري من المشتريات الأممية تتفق مع استراتيجية التنمية المصرية "رؤية مصر 2030"، والتي تستهدف إتاحة الفرص للشركات المصرية وتعزيز دور القطاع الخاص وفتح أبواب جديدة أمام الموردين المحليين لغزو الأسواق العالمية.


وخلال الورشة قدم فريق المشتريات في منظمة الفاو عرضاً شاملاً استعرض فيه حجم وقيمة المشتريات السنوية التي تطرحها المنظمة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتناول العرض القطاعات والمنتجات والخدمات ذات الأولوية في خطط المشتريات، موضحاً بالتفصيل خطوات وإرشادات التسجيل في منصة المشتريات التابعة للأمم المتحدة (UNGM)، كما تم استعراض المعايير الفنية والمالية اللازمة للتأهيل، مع تسليط الضوء على قصص نجاح لشركات مصرية تمكنت من الفوز بعقود توريد سلع وخدمات إلى الفاو.


مشاركة القطاع المصري في المشتريات الدولية 

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الهيئة بهدف تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لدراسة مناقصات الفاو، وتنفيذ استراتيجية شاملة لزيادة مشاركة القطاع المصري في المشتريات الدولية وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

وشهدت الورشة حضور ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المشاركة في أعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتشجيع مشاركة الشركات المصرية في المناقصات التي تطرحها منظمة الفاو، إلى جانب مشاركة واسعة من الشركات المصرية العاملة في قطاعات الزراعة، ونظم الري، والاستزراع السمكي، والصناعات الغذائية، والخدمات الفنية وغيرها من القطاعات المتعلقة بالمناقصات التي تطرحها المنظمة.اكدت 

العامة للاستثمار الشركات المصرية وزارة الاستثمار الفاو الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

ترشيحاتنا

طلاب المدارس

مسابقات دينية بالمدارس ومكافآت للمتفوقين وفقا لقانون التعليم

محمود جبر

المؤتمر: المقترح المصري للتهدئة وتبادل الأسرى يعكس الدور الريادي للقاهرة في دعم القضية الفلسطينية

أملاك الدولة

عقوبات رادعة بقانون تقنين وضع اليد.. غرامة تصل لـ مليون جنيه

بالصور

أسعار سيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 في السعودية

فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت

بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

بـ 27 مليون جنيه.. شاهد ساعة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

زيت غير متوقع يعالج الغدة الكظرية والتوتر والصداع

توتر
توتر
توتر

فيديو

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد