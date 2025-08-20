هيئة الاستثمار : مكاسب كبيرة أمام القطاع الخاص للاستفادة من مناقصات "الفاو" التي تتجاوز نصف مليار دولار سنوياً

أكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيسة اللجنة الوطنية لتشجيع الشركات المصرية على المشاركة في مناقصات الفاو، على أهمية بناء قدرات الشركات الوطنية للتأهل والفوز بالمناقصات الدولية، مشيرةً إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز الشراكات مع منظمات الأمم المتحدة كمسار فعّال لزيادة فرص التصدير وتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة.

جاء ذلك خلال كلمتها في ورشة العمل التى نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بعنوان "استعد للمنافسة الدولية: كيفية التأهل والفوز بعطاءات الفاو"، بهدف تشجيع الشركات المصرية على المشاركة في المناقصات التي تطرحها المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).



قيمة المناقصات تصل لـ500 مليون دولار

وقالت الدكتورة داليا الهواري إن قيمة المناقصات التي تطرحها الفاو تصل إلى نصف مليار دولار سنوياً، في قطاعات الزراعة، والتغذية، والصيد، والطباعة، والأعلاف وغيرها من القطاعات والأنشطة التي تتمتع فيها الشركات المصرية بخبرة واسعة وسجل أداء قوي يؤهلها للمنافسة إقليمياً وعالمياً، خاصة وأن جزء كبير من هذه المشتريات يتم توجيهه لدول شقيقة تتمتع فيها المنتجات المصرية بقبول واسع، مثل السودان، وفلسطين، وليبيا، واليمن.



وسلطت الدكتورة داليا الهواري الضوء على الجهود الحكومية في دعم القطاع الخاص المصري، ومن بينها دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تدريب وتأهيل شركات القطاع الخاص، وزيادة تنافسية الشركات وتعزيز قدرتها على المشاركة في المناقصات الدولية، عبر تقديم الدعم الفني وعقد ورش تدريبية للتعريف بإجراءات التسجيل، وآليات التقييم، ومتطلبات الاستدامة والامتثال الفني، بالإضافة إلى دور وزارة الخارجية في دعم وتعزيز مساهمات مصر في توريد المشتريات للوكالات الأممية المتخصصة، من خلال قنواتها الدبلوماسية وتيسير التواصل المباشر مع الجهات الدولية ذات الصلة، وجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقديم منصة "حافز"؛ وهي منصة وطنية متكاملة للدعم المالي والفني تربط مختلف فئات الشركات المصرية بفرص التمويل، والدعم الفني، والاستشارات، بما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية محلياً ودولياً.



وأشارت الدكتورة داليا الهواري، إلى أهمية الاستمرار في إتاحة برامج تدريبية متخصصة وبناء كوادر وطنية قادرة على تقديم الدعم الفني للشركات المصرية في مجال المناقصات الدولية من خلال برنامج تدريب المدربين وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).



من جانبه أكد الدكتور محمد يعقوب، مساعد ممثل منظمة (الفاو) بمصر، أن جهود المنظمة لزيادة حصة القطاع الخاص المصري من المشتريات الأممية تتفق مع استراتيجية التنمية المصرية "رؤية مصر 2030"، والتي تستهدف إتاحة الفرص للشركات المصرية وتعزيز دور القطاع الخاص وفتح أبواب جديدة أمام الموردين المحليين لغزو الأسواق العالمية.



وخلال الورشة قدم فريق المشتريات في منظمة الفاو عرضاً شاملاً استعرض فيه حجم وقيمة المشتريات السنوية التي تطرحها المنظمة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتناول العرض القطاعات والمنتجات والخدمات ذات الأولوية في خطط المشتريات، موضحاً بالتفصيل خطوات وإرشادات التسجيل في منصة المشتريات التابعة للأمم المتحدة (UNGM)، كما تم استعراض المعايير الفنية والمالية اللازمة للتأهيل، مع تسليط الضوء على قصص نجاح لشركات مصرية تمكنت من الفوز بعقود توريد سلع وخدمات إلى الفاو.



مشاركة القطاع المصري في المشتريات الدولية

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الهيئة بهدف تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لدراسة مناقصات الفاو، وتنفيذ استراتيجية شاملة لزيادة مشاركة القطاع المصري في المشتريات الدولية وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

وشهدت الورشة حضور ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المشاركة في أعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتشجيع مشاركة الشركات المصرية في المناقصات التي تطرحها منظمة الفاو، إلى جانب مشاركة واسعة من الشركات المصرية العاملة في قطاعات الزراعة، ونظم الري، والاستزراع السمكي، والصناعات الغذائية، والخدمات الفنية وغيرها من القطاعات المتعلقة بالمناقصات التي تطرحها المنظمة.اكدت