تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت قيمة التداول 5.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.488 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 35731 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 43793 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 16057 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3801 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 10693 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 14323 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 3587 نقطة.