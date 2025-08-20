رئيس الوزراء يشهد شراكات إستراتيجية جديدة بين شركات مصرية ويابانية في طوكيو

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقيتين متتاليتين بين مجموعة العربي و شركات يابانية مما يمثل انطلاقة جديدة للتعاون الصناعي والتكنولوجي بين مصر واليابان.

وجاء ذلك على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (TICAD 9) ، و في إطار فعاليات منتدى الاستثمار الياباني المصري.



حيث وقعت مجموعة العربي اتفاقية تعاون مع نخبة من الخبراء اليابانيين لتأسيس شركة “كاچيتو كوربوريشن - KAJITO Corporation”، وذلك بهدف دعم نقل التكنولوجيا اليابانية وتصميم وتطوير وتصنيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، وتعزيز التواجد الصناعي المصري في السوق المحلي والإقليمي والأسواق العالمية. ويأتي هذا التأسيس كخطوة إستراتيجية تجمع بين الخبرة الصناعية الممتدة للعربي والدقة التكنولوجية اليابانية، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة لتقديم منتجات متطورة وعصرية تلبي احتياجات المستهلكين مع تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.



توقيع اتفاقية تعاون

واستكمالاً لهذه الخطوة، شهد المنتدى توقيع اتفاقية تعاون بين “كاچيتو كوربوريشن - KAJITO Corporation” و “أونكيو كوربوريشنONKYO Corporation - ”، إحدى أبرز الشركات اليابانية الرائدة في مجال المرئيات والصوتيات. وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير وإنتاج مجموعة من الأجهزة عالية الجودة حسب المعايير والتكنولوجيا اليابانية المتقدمة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن توقيع هذه الاتفاقيات بين مجموعة العربي والشركات اليابانية يمثل نموذجًا حيًا للتعاون الاستراتيجي بين مصر واليابان، ويعكس الثقة المتبادلة في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات النوعية في مجالات التكنولوجيا والصناعة المتقدمة. وأكد أن الدولة تدعم مثل هذه الشراكات التي تسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الصناعة الوطنية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف مدبولي أن هذه الخطوات تأتي في إطار العلاقات التاريخية المتينة بين مصر واليابان، والتي تتجسد اليوم في صورة استثمارات صناعية وتكنولوجية تعود بالنفع على الاقتصادين المصري والياباني معًا. وأوضح أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بجذب الشراكات التي تركز على الابتكار والجودة العالية، مشيرًا إلى أن ما تم التوقيع عليه اليوم يشكل انطلاقة جديدة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.

منتدى الاستثمار الياباني المصري

وأكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، على أهمية عقد اتفاقيات تعاون صناعية مع الشركات اليابانية التي تتميز بقدرتها على تقديم منتجات تخاطب شريحة من المستهلكين تبحث عن الجودة العالية، والتصميم المتفرد، والتكنولوجيا المتطورة.



ومن الجدير بالذكر ان هذه الاتفاقيات تؤكد على أهمية منتدى الاستثمار الياباني المصري كمنصة انطلاق تاريخية لتوسيع نطاق التعاون بين الدولتين، وفتح آفاق جديدة للابتكار الصناعي والتجاري والشراكات الإستراتيجية، بما يعكس التزام مجموعة العربي المستمر بدعم التنمية الصناعية وتعزيز مكانة مصر على خريطة الصناعات العالمية