ماذا يحدث اذا تناول طفلك موزة يوميا

الموز من الفواكة الشتوية اللذيذة والتي يعشقها الكثير ولذلك فعليك ان تعطي طفلك موزه يوميا

واكد الدكتور رامز سعد أخصائي الكيمياء الحيوية ان من أهمّ الفوائد الصحية في الموز تلك المادة التي يحتوي عليها والتي لا احد يذكرها او .يتحدث عنها

oligiopolsaccharide FOSوهي ال

تلك المادة التي تحب ان تأكلها البكتيريا الجيدة في الأمعاء لدينا

. عندما يكون لديك بكتيريا جيدة قوية وصحية في الأمعاء, يمكنها أن تهزم البكتيريا السيئة .

وإذا كانت بيئة البكتيريا في الأمعاء جيدة ، فإنّها ستمتص كل المواد الغذائية الصحية بصورة صحيحة .

أن تغذّي 100 مليار من هذه البكتيريا أهم بكثير من تغذية 10 مليارات من الخلايا التي يتكون منها جسمك

وكذلك الموزه الواحدة بها ٤٠٠ مللي جرام بوتاسيوم والجسم محتاج ٤٨٠٠ مللي جرام بوتاسيوم يوميا

اعتني بمعادنك حتي يحدث توازن في جسدك

