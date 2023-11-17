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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الداخلية تحذر.. إيقاف تراخيص سيارات المتلاعبين في اللوحات المعدنية 6 أشهر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يحاول بعض أصحاب السيارات الملاكي وسائقي السيارات الأجرة الهروب من العقوبات التي يقرها القانون بشأن ارتكاب المخالفات المرورية؛ حيت تعد أبرزها طمس معالم اللوحات المعدنية ويكون ذلك من خلال تغيير الأرقام والتلاعب في الألوان، وذلك من أجل تحقيق أغراض إجرامية غير مشروعة كالأعمال الإرهابية التي تستهدف التضليل عن المرتكب الحقيقي.
 

شهدت الفترة الماضية تنامي ظاهرة التلاعب في اللوحات المعدنية من قبل قائدي السيارات، وهو ما نبهت وزارة الداخلية بشأنه بإطلاقها تحذيرا عاجلا لمن لا يلتزمون بتثبيت اللوحات المعدنية بسياراتهم بإيقاف تراخيص سياراتهم لمدة 6 أشهر.

ظاهرة طمس اللوحات المعدنية من قائدي السيارات وسائقيها  تأتي محاولة منهم للهروب من العقوبات التي يقرها القانون بشأن ارتكاب المخالفات المرورية؛ حيت تعد أبرزها طمس معالم اللوحات المعدنية ويكون ذلك من خلال تغيير الأرقام والتلاعب في الألوان وذلك من أجل تحقيق أغراض إجرامية غير مشروعة كالأعمال الإرهابية التي تستهدف التضليل عن المرتكب الحقيقي.

عقوبات طمس وعدم تثبيت اللوحات المعدنية في قانون المرور


عاقب قانون المرور بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه حال عدم عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها 

ونص القانون على أن يعاقب كل من يطمس أو يثني أو ينزع لوحات السيارة عامدًا بالغرامة بين 300 جنيه لـ1500 جنيه، وتصل إلى إيقاف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر وهي مخالفة لا يجوز التصالح فيها.

وفي حالة العود، أوضح القانون أنه في حالة "تكرار المخالفة" خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تُضاعف مدة السحب، وفي حالة التكرار بعد العود تُلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مُضي 3 سنوات.

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