عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يوجه رئيس حي المنيرة برفع كفاءة النظافة ومنع التعديات

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة عدداً من القطاعات بأحياء الوراق والمنيرة الغربية وجنوب الجبزة والعجوزة وذلك للوقوف على حالة النظافة ونسب التنفيذ للمشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري. 


ووجه المحافظ  رئيس حي المنيرة خلال الجولة برفع كفاءة النظافة بالمنطقة أمام سفاري بارك ومدرسة أحمد عرابي الرسمية وتكثيف جهود التجريد والكنس ورفع المخلفات . 


وشدد المحافظ علي منع مخالفات واشغالات الاكشاك والمحال وعدم السماح بالتعدي على الطريق العام أو ارصفة المشاة. 


وتفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الثقافة بحي العجوزة مشدداً على رئيس الحي بالمتابعة مع إدارة المرور وعدم السماح بالانتظار الخاطئ بالطريق او اعلي ارصفة المشاة 
ووجه المحافظ رئيس حي العجوزة بصيانة ورفع كفاءة ارصفة المشاة بعدداً من الشوارع بنطاق الحي .


وخلال تفقد المحافظ لشوارع البحر الأعظم والنيل شدد علي تحسين حالة النظافة والتشديد علي المطاعم السياحية برفع كفاءة محيطهم والحفاظ علي ما تم انجازة من أعمال تطوير مع إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين . 


وشدد المحافظ علي رؤساء الأحياء بعدم السماح بوضع الاوتاد الحديدية او الخشبية والاعلانية علي طبقة الرصف لعدم التأثير علي حالتها . 

أحمد راشد محافظ الجيزة أرصفة المشاة التعدي علي الطريق العام الخطة الاستثمارية للعام المالي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المطاعم السياحية جهاز التفتيش حي العجوزة حي المنيرة رئيس حي العجوزة رئيس حي الدقي محافظ الجيزة ورفع المخلفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

مفاجأة فى أسعار الذهب الآن

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

الكيلو بـ 27 جنيه بس.. إزاي تشتري السكر بأرخص سعر؟.. اعرف الأماكن

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ أعمال مشروع تغطية وتأهيل وتطوير ترعة المريوطية

بيطري الجيزة ينفذ قافلة علاجية مجانية وندوة إرشادية في الوراق

تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مديرية التربية والتعليم بالجيزة للمرحلة الثانوية

محافظ الجيزة يعاين مسارات العمل بمحور عمرو بن العاص باتجاه فيصل

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف بمدينة أبو النمرس

مجلس اقتصادى واجتماعى لدعم الاستثمار ومتابعة خطط العمل بمحافظة الجيزة

محافظة الجيزة تشن حملات لرفع تعديات المحال والمنشآت التجارية بالطوابق والمنشية وفيصل

بعد شكوى المواطنين.. محافظة الجيزة تعيد فتح شارع بالعمرانية أغلقه سكان عقار

ترشيحاتنا

حملة السيسي تستعرض أبرز فعاليات الجهات الداعمة

أول دولة تعلن حظر اللحوم المزروعة.. هل خافت من مخاطرها ؟

وجدوا جثتها.. تعليق والدة مجندة إسرائيلية ولحظاتها الأخيرة قبل هجوم حماس.. فيديو

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن مضبوطات السكر بالسوق السوداء

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: لا يمكن تبرير الأعمال الوحشية بغزة ..ونرفض التهجير

بدء وصول وفود الدول المشاركة في البطولة العربية المدرسية - مصر 2023|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة نسرين إمام.. شاهد

احذري.. عوامل تزيد من خطر إصابة النساء بهذا النوع لـ السرطان

هل يمكن لهذا العلاج القديم أن يعالج تساقط الشعر؟.. تعرف عليه

الكيلو بـ 27 جنيه بس.. إزاي تشتري السكر بأرخص سعر؟.. اعرف الأماكن

فيديو

فنان شهير يعرض الزواج على هنا الزاهد بعد انفصالها

إدعاءات إسرائيلية خطيرة ضد لاعب منتخب مصر للمبارزة.. فيديوجراف

بعد براءته.. طليق الفنانة بوسي يؤكد انفصالهما ويكشف الأسباب

اختياراته أجمل من بعض.. 3 زيجات في حياة أحمد فهمي أطولهم هنا الزاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ