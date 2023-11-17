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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أشهر معالم إيطاليا مهدد بالانهيار.. تفاصيل

اشهر معالم ايطاليا
اشهر معالم ايطاليا

يشهد أحد أهم المعالم التاريخية في إيطاليا خطرا يهدد وجوده، وهو برج جاريسيندا الذي يقطع في شمال البلاد، مما أثار جدلا واسعا.

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وأوضحت صحيفتا "لا ريبوبليكا" و"كورييري ديلا سيرا" الإيطاليتان أن الخبراء أشاروا إلى تصدعات جديدة في البرج وزيادة في التأرجح، ودعوا إلى إجراءات عاجلة لتثبيت البرج الذي بني في القرن الثاني عشر.


ويعتبر برجا "جاريسيندا" و"أسينيلي" المائلان في ساحة "بيازا دي بورتا رافيجنانا" المركزية من أشهر المعالم السياحية في بولونيا.


البرجان كانا يثيران القلق منذ فترة طويلة، مع التركيز بشكل رئيسي على برج "جاريسيندا" الأصغر.


ويصل ارتفاع البرج إلى 48 مترًا، ويبلغ انحرافه عن المحور الرئيسي حوالي 3.2 أمتار.

وقد أطلقت لجنة الخبراء الآن أعلى مستوى من الإنذار.

إلى ذلك، قال أميديو بيليني، المهندس المعماري في اللجنة: "لا يمكننا القول إذا كان شيئا لن يحدث للبرج، أو إذا كان سيكون هناك انهيار جزئي أو مفاجئ".

وطالب المدينة باتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.

وضربت السلطات الساحة المحيطة حصارا حول البرجين الشهر الماضي بسبب الصدوع والتأرجح غير المعتاد.. ومن المرجح أن تظل الساحة مغلقة لسنوات.

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