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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

توفيت منذ 31 سنة.. اكتشاف لغز فتاة مفقودة بطريقة ولا أغرب.. تفاصيل

.توفيت منذ 31 سنة
.توفيت منذ 31 سنة .. أكتشاف لغز مقتل فتاة بطريقة ولا أغرب ..

في واقعة تعد الأغرب على الإطلاق ساعد وشم مميز لسيدة تدعى ريتا روبرتس تبلغ من العمر 31 عاماً وظلت مفقودة خلال 31 سنة إلا أن تم العثور على جثتها في نهر في أنتويرب خلال شهر يونيو عام 1992

على الجانب الآخر وفقاً لموقع صحيفة إندبندنت البريطانية تم اكتُشاف هوية المرأة، والتي قد تم قتلها في بلجيكا، وذلك بعدما تعرَّف أحد أفراد أسرتها إلى تفاصيل وشمها وهو عباره عن زهرة سوداء بأوراق خضراء 

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وقد انتقلت روبرتس إلى أنتويرب من كارديف في ويلز، وقد قامت بالاتصال بأقاربها من خلال بطاقة بريدية أرسلتها في مايو 1992.

وبعد التعرف على جثة ريتا قالت الأسرة، في بيان: إن هذا التعاون عبر الحدود وربط قوات الشرطة في جميع أنحاء العالم قد أعاد للفتاة المفقودة هويتها، ومكّن أسرتها  من معرفة تفاصيل وفاتها وكيف تم قتلها .

وقالت عائلتها إنهم رغم صعوبة التفاصيل  التي تمت معرفتها ، فإنهم كانوا أكثر امتنانا  لمعرفة ما حدث لها.

بطاقة بريدية جريمة قتل

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